Theo Janssen maakt promotie en staat ‘megaklus’ te wachten bij Vitesse

Theo Janssen begint per direct als eindverantwoordelijke voor de scouting bij Vitesse, zo weet De Gelderlander vrijdagmorgen te melden. Janssen volgt Daniel Ebbert op. Hij vertrekt naar VfB Stuttgart.

Janssen wordt voorlopig dus hoofdscout bij het noodlijdende Vitesse. De inmiddels 42-jarige Arnhemmer was al actief als trainer van Vitesse Onder 21 en krijgt er nu dus een functie bij.

Het is de bedoeling dat Janssen de selectie voor komend seizoen gaat samenstellen. Dat zal bepaald geen sinecure worden voor de voormalig speler van de club. Veel contracten lopen af en er zijn geen contacten gelegd. De Gelderlander spreekt van een ‘megaklus’.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Dat heeft te maken met het feit dat er een heuse leegloop plaatsvindt bij Vitesse. Hoofd scouting Ebbert stapt niet alleen op. Ook technisch directeur Benjamin Schmedes stopt na dit seizoen.

Janssen zal rekening moeten houden met het realistische scenario dat Vitesse degradeert naar de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van Edward Sturing staat zeventiende en heeft vijf punten minder dan nummer zestien RKC Waalwijk.

De clubicoon vervulde al meerdere rollen bij Vitesse. In 2014 begon hij als scout bij de club. In de afgelopen jaren trainde hij meerdere jeugdelftallen en was hij assistent-trainer onder inmiddels ontslagen Phillip Cocu.

Janssen begon zijn voetballoopbaan in Arnhem. Na een verhuurperiode bij KRC Genk vertrok hij voor anderhalf miljoen euro naar FC Twente. Vervolgens maakte hij een transfer naar Ajax en sloot hij ten slotte zijn carrière af bij jeugdliefde Vitesse

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties