Mohamed Ihattaren krijgt aanvaring met Roger Schmidt

Zaterdag, 27 februari 2021 om 22:18 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:59

Mohamed Ihattaren is afgelopen week opnieuw gebotst met Roger Schmidt, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De negentienjarige aanvallende middenvelder is fit genoeg om te spelen tegen Ajax, maar wordt naar aanleiding van de aanvaring met zijn trainer waarschijnlijk niet opgenomen in de wedstrijdselectie, zo klinkt het. "Als er iets gebeurt waardoor dat toch noodzakelijk zou zijn, kan het wellicht nog", schrijft de krant.

Volgens het regionale dagblad bevestigen 'meerdere bronnen' dat Ihattaren en Schmidt het deze week met elkaar aan de stok hebben gehad. Het conflict draait niet om het contract van de offensieve middenvelder, dat volgend jaar zomer afloopt, maar 'om de focus op zijn eigen sportieve ontwikkeling en het team'. Ook Voetbal International maakt melding van de aanvaring. Het weekblad voegt toe dat de selectie van PSV zich in een hotel voorbereidt op de clash met Ajax, maar dat Ihattaren daar niet is. Hij moest zaterdag voor zichzelf trainen.

Het opgelaaide conflict tussen Ihattaren en Schmidt kan van invloed zijn op de aanstaande contractonderhandelingen met Mino Raiola. Ihattaren meldde in december dat zijn zaakwaarnemer binnenkort met PSV om tafel zou gaan. "Ik zit voorlopig bij PSV en ben heel erg blij hier", zei Ihattaren twee maanden geleden. "Ik woon nu ook lekker in Eindhoven. Ik kan nu alleen zeggen dat ik alles aan mijn zaakwaarnemer overlaat. Komen we eruit, dan komen we eruit. Zo niet, dan blijf ik happy hier. Ik moet vooral gewoon lekker voetballen. Ik heb nog een contract tot de zomer van 2022, dat is al bijna eigenlijk, want de tijd gaat écht snel merk ik."

Al vroeg in het seizoen kwamen er scheurtjes in de band tussen Ihattaren en Schmidt. Het jeugdproduct van PSV werd vanwege zijn houding en fysieke gesteldheid tijdelijk uit de selectie verwijderd. Ihattaren kreeg een personal trainer om te werken aan zijn fitheid en knokte zich terug in het elftal. Tegen FC Utrecht scoorde de aanvallende middenvelder vervolgens en vloog hij Schmidt in de armen bij het juichen. "Ik praat veel met hem. Hij houdt me gewoon scherp. Elke training honderd procent. Hij laat me gewoon zien hoe het profleven eruitziet", zei hij toen. Begin februari liet Ihattaren zijn ongenoegen opnieuw blijken over Schmidt, bijvoorbeeld toen hij in de TOTO KNVB Beker-wedstrijd tegen Ajax (2-1 verlies) werd gewisseld.

Mocht Ihattaren inderdaad niet worden ingezet tegen Ajax, dan is dat een nieuwe aderlating voor PSV. De Eindhovenaren moeten in het thuisduel, dat zondagmiddag om 14.30 uur begint, in ieder geval de geblesseerde Cody Gakpo, Noni Madueke en Mauro Júnior missen. Bovendien is Ibrahim Sangaré vanwege een schorsing afwezig.