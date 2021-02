AZ neemt per direct afscheid van naar Feyenoord vertrekkende Pusic

Maandag, 1 februari 2021 om 11:35 • Chris Meijer • Laatste update: 11:54

AZ heeft Marino Pusic ‘in goed overleg’ op non-actief gesteld, zo maken de Alkmaarders via de officiële kanalen wereldkundig. De aanleiding is het feit dat de 49-jarige assistent van hoofdtrainer Pascal Jansen aan de clubleiding heeft laten weten dat hij volgend seizoen naar Feyenoord zal vertrekken, waar hij aan de zijde van Arne Slot gaat werken. De taken van Pusic zullen tot het einde van het seizoen overgenomen worden door Kenneth Goudmijn, die als assistent bij Jong AZ fungeerde.

Het Algemeen Dagblad meldde afgelopen zaterdag al dat Pusic vanaf volgend seizoen aan de slag zou gaan als assistent-trainer bij Feyenoord. Daarmee zouden de spanningen tussen de Rotterdammers en AZ nog eens vergroot zijn. Technisch directeur Frank Arnesen van Feyenoord en algemeen directeur Robert Eenhoorn van AZ kregen het vorige week verbaal met elkaar aan de stok tijdens het competitieduel tussen de clubs in De Kuip. Eerder werd Slot per direct door AZ op straat gezet, nadat duidelijk werd dat hij in onderhandeling was met Feyenoord over de opvolging van Dick Advocaat. De Rotterdammers maakten kort daarna zijn komst wereldkundig.

Slot en Pusic kennen elkaar al jaren. De Bosniër bracht FC Twente na de degradatie terug naar de Eredivisie, maar de landstitel betekende meteen ook zijn einde in Enschede. Een dag na zijn ontslag werd hij nota bene door de captains en trainers in de Eerste Divisie verkozen tot Trainer van het Jaar. Slot belde Pusic op en haalde hem naar Alkmaar en dat zou nu ook zijn gebeurd, alleen dit keer voor een hereniging bij Feyenoord. Pusic was eerder werkzaam in de jeugdopleiding van Vitesse/AGOVV en later bij NAC Breda (assistent-trainer) en Inter Baku (assistent-trainer).

Een besluit over Pusic werd door AZ over de wedstrijd tegen Ajax (0-3 nederlaag) heen getild, maar nu is toch besloten om per direct afscheid van hem te nemen. De mogelijkheid bestaat dat Pusic direct al bij Feyenoord aan de slag kan. Dick Advocaat zag Zeljko Petrovic namelijk vorige week naar Willem II vertrekken om daar de opvolger van de ontslagen Adrie Koster te worden. De huidige trainer van Feyenoord liet weten dat er een nieuwe assistent zal komen, maar noemde nog geen naam. Pusic is een van de kandidaten die voor deze vacature werd genoemd.