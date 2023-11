‘Perfecte prestatie’ in de CL: ‘We hebben verdiend van Barcelona gewonnen’

Woensdag, 8 november 2023 om 09:47 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:03

Marino Pusic is enorm trots op de spelers van Shakhtar Donetsk na de verrassende 1-0 overwinning op Barcelona in de groepsfase van de Champions League. De onlangs aangestelde hoofdtrainer had de Catalanen uitgebreid geanalyseerd en de uitkomsten daarvan besproken met zijn spelers. Pusic is dolblij dat het wedstrijdplan bijna tot in perfectie werd uitgevoerd.

"Onze spelers waren echt fenomenaal", jubelde Pusic na afloop van de thuiszege op de clubwebsite. "Ik moet eerlijk zeggen dat Barcelona vaker in balbezit was, maar wij hadden nog vaker kunnen scoren, zonder daarbij doelpunten te incasseren. Het was een perfecte prestatie van mijn elftal."

De voormalig Feyenoord-assistent is niet alleen lovend over de defensieve arbeid die door zijn spelers is geleverd. "Ik ben het meest trots op het feit dat we durfden te voetballen en de bal lieten rondgaan. We hadden zelfs vaker kunnen scoren, ik weet niet of de tweede goal terecht is afgekeurd wegens buitenspel. Maar we hebben meer dan verdiend gewonnen van Barcelona."

Shakhtar staat na vier speelronden op zes punten. De achterstand op Barcelona en FC Porto bedraagt slechts drie punten, waardoor overwintering in de Champions League nog steeds mogelijk is. "Maar daar denken we nog niet aan", benadrukte Pusic. "Ik ben nu alleen maar bezig met de volgende competitiewedstrijd. Vanavond (dinsdag, red.) vieren we feest, en dat verdienen we ook. Maar vanaf morgen (donderdag, red.) ligt de focus op de competitie."



Lastig

Vanwege de oorlog in Oekraïne werd het Champions League-duel met Barcelona in Hamburg afgewerkt. Dat gegeven brengt soms moeilijkheden met zich mee, zo oordeelde Pusic. "Het voelde daardoor niet echt als een thuisduel. De reis naar Hamburg duurde ongeveer tien uur. Hierdoor hebben we soms een of twee dagen extra nodig om te herstellen."

Volgens Pusic wegen de extra inspanningen niet op tegen het eindresultaat, een verrassende overwinning op favoriet Barcelona. "We hebben het voetbal in Oekraïne en het land zelf echt op de kaart gezet met deze zege." Shakhtar sluit de poulefase in de Champions League af met een thuiswedstrijd tegen Royal Antwerp (28 november) en een uitduel met Porto (13 december).

Geen spijt

Pusic heeft ondanks de soms moeilijke omstandigheden geen spijt van zijn keuze voor Shakhtar. "De oorlog, de club zelf en de moeilijke situatie zetten je natuurlijk wel aan het denken. En iedereen heeft me ook afgeraden hierheen te gaan, maar ik luister niet naar iedereen. Ik zag dit avontuur namelijk wel zitten. Je moet je eigen pad kunnen kiezen in het leven."