Pusic stunt met Shakhtar en dient onmachtig Barcelona pijnlijke nederlaag toe

Dinsdag, 7 november 2023 om 20:39 • Lars Capiau • Laatste update: 20:53

Barcelona heeft een pijnlijke nederlaag geleden in de Champions League. Shakhtar Donetsk, onder leiding van Marino Pusic, won in eigen huis met 1-0. De voormalig assistent-trainer van Arne Slot zag toe hoe Danylo Sikan zich tot matchwinner kroonde. Door de verliespartij blijft Barcelona met negen punten uit vier wedstrijden voorlopig aan kop van Groep H. Porto, dat later op dinsdag in actie komt tegen Royal Antwerp, kan die koppositie overnemen, terwijl Shakhtar met zes punten ook nog altijd loert op overwintering in het miljardenbal.

Bij de Catalanen was de nog altijd geblesseerde Frenkie de Jong afwezig. Wel kon Xavi weer beschikken over Raphinha, waardoor João Félix genoegen moest nemen met een reserverol. Datzelfde lot trof Alejandro Baldé, Iñigo Martínez en Lamine Yamal, terwijl Pedri en Julies Koundé na hun blessures ook weer eens op de bank plaatsnam.

??????????, Shakhtar op voorsprong tegen Barça! ?? Wat een perfecte kopbal van Danylo Sikan ??#ZiggoSport #UCL #SHKBAR pic.twitter.com/oQUq5QdAgl — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 7, 2023

De eerste helft was lange tijd weinig enerverend. Barcelona was niet bij machte om de tegenstander echt de wil op te leggen en creëerde nagenoeg geen kansen. Shakhtar verdedigde op solide wijze en werd via de lange bal bij vlagen gevaarlijk.

Na veertig minuten spelen greep Shakhtar met de eerste echte kans van de wedstrijd de voorsprong. Aan het doelpunt gingen 27 (!) passes vooraf. Met een geweldige opening bereikte Yaroslav Rakitskyi uiteindelijk de aan de contrakant vrijgekomen Giorgi Gocholeishvili. Hij leverde een afgemeten voorzet af, die door Sikan tegendraads werd binnengekopt: 1-0.

Na rust bleef het spelbeeld hetzelfde. Het leverde Shakhtar een kwartier na de theepauze een grote kans op. Oleksandr Zubkov zette Sikan met een steekbal voor Marc-André ter Stegen, maar de Duitser bracht redding met de knie.

Een kopballetje van Gavi na een mispeer van de ingevallen Félix leverde het eerste serieuze wapenfeit van Barcelona in de tweede helft op. De inzet vormde echter geen enkel gevaar voor doelman Dmytro Riznyk.

Newerton kreeg namens de ploeg van Pusic wederom een grote kans om de voorsprong uit te breiden. Zijn schot eindigde echter in het zijnet. In de tegenstoot werd een schot van Félix geblokt. In het laatste kwart drukte de ploeg van Xavi de Oekraïners naar achteren. Het leverde los Azulgrana weinig op. Sterker nog, Newerton dacht na een fraaie actie en dito uithaal voor de 2-0 aan te tekenen. Zijn doelpunt werd echter afgekeurd wegens buitenspel.