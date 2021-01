Ajax haalt Oussama Idrissi als vervanger van Quincy Promes

Zondag, 31 januari 2021 om 21:48 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:36

Ajax huurt Oussama Idrissi van Sevilla, zo melden De Telegraaf en Voetbal International zondagavond. De aanvaller maakt het seizoen af in Amsterdam en wordt gehaald als vervanger van Quincy Promes, die op weg is naar Spartak Moskou. Ajax en Sevilla zijn akkoord; directeur voetbalzaken Marc Overmars zou een optie tot koop hebben bedongen.

Het is voor de koploper van de Eredivisie zaak om het papierwerk voor maandagavond 23:59 uur in orde te maken. Het vertrek van Promes hoeft niet per se voor dinsdag te worden afgerond, want in Rusland duurt de transferperiode tot eind februari. Volgens De Telegraaf wordt de transfer van Promes 'negentig procent waarschijnlijk geacht'. Hij lijkt voor een bedrag tussen de 7,5 en 10 miljoen euro terug te keren naar Spartak.

Ajax leek de pijlen aanvankelijk te richten op Kamaldeen Sulemana als vervanger. De komst van de achttienjarige linksbuiten van FC Nordjaelland is echter 'te gecompliceerd' om op tijd af te ronden. Waarschijnlijk waagt Ajax in de zomer een nieuwe poging. Voor nu is een verhuurperiode van Idrissi de beste uitkomst. Als de samenwerking bevalt, zou Ajax de aanvaller permanent kunnen vastleggen. De hoogte van de optie tot koop is niet bekend.

Idrissi begon zijn profloopbaan bij FC Groningen. De zevenvoudig international van Marokko kwam in 2015 over uit de jeugdopleiding van Feyenoord en speelde 52 competitieduels voor Groningen, waarin hij 12 keer scoorde. In januari 2018 maakte hij de overstap naar AZ en voor die club kwam hij in tweeënhalf seizoen tot 69 duels en 24 doelpunten, alvorens in 2020 voor circa twaalf miljoen euro over te stappen naar Sevilla. Zijn contract daar loopt door tot medio 2025. Hij speelde dit seizoen tien officiële wedstrijden voor de club, waarvan slechts drie in LaLiga. Scoren deed Idrissi dit seizoen niet voor Sevilla.