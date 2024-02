Kampioen van Feyenoord 22/23 krijgt publiek van de banken met schitterende goal

Oussama Idrissi heeft woensdag van zich laten horen in de Liga MX. De vleugelspits van CF Pachuca, vorig jaar nog basisspeler van het Feyenoord dat landskampioen werd, maakte woensdagnacht een zeer fraaie treffer in het duel met León (3-2 winst). Het was Idrissi's derde doelpunt in dienst van Pachuca, dat na vijf duels aan kop gaat in de Clausura, de tweede helft van de Mexicaanse competitie.

Idrissi maakte in september de verrassende overstap naar Pachuca, nadat hij zijn contract bij Sevilla had laten ontbinden. Van laatstgenoemde club huurde Feyenoord hem afgelopen seizoen.

In Rotterdam-Zuid had hij een groot aandeel in het landskampioenschap, met 7 doelpunten en 8 assists in 38 wedstrijden. Daardoor kwam zelfs een definitieve transfer naar Feyenoord nog even ter sprake.

Hizo túnel, enganchó con facilidad, la puso abajo pegada al poste y todavía se la cantó al defensor de León. MI PUTO PADRE OUSSAMA IDRISSI. pic.twitter.com/WjlwCgwTWV — EL CAPITAN DEL ?? TUZO (@elcapituzo) February 8, 2024

Idrissi koos echter voor Pachuca, dat getipt werd door Christian Giménez, vader van Santiago. Bij de Mexicaanse topclub weet de vleugelaanvaller goed te aarden.

Idrissi staat steevast in de basis en beloonde het vertrouwen woensdagnacht met een fraaie treffer. Hij passeerde twee man met een solo, alvorens verwoestend uit te halen in de verre hoek.

Dat betekende de 2-2 voor Pachuca, waar ook voormalig AZ'er Celso Ortiz onder contract staat. Pachuca gaat zo in kop in Mexico, waar de competitie uit twee delen bestaat: een Apertura ('opening) en een Clausura ('sluiting').

De winnaar per competitiedeel wordt bepaald middels een knock-outfase. In de Apertura trok América, de nieuwe werkgever van Javairô Dilrosun, al aan het langste eind.

Idrissi staat sinds zijn komst op twaalf duels voor Pachucha. Daarin wist de negenvoudig Marokkaans international drie keer te scoren en evenveel assists te geven. Idrissi kwam voor zijn Feyenoord-tijd ook nog uit voor FC Groningen, AZ en Ajax. In Spanje werd hij nog kortstondig verhuurd aan Cádiz.

