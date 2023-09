‘Oussama Idrissi kan Feyenoord al heel snel weer verlaten voor nieuw avontuur’

Donderdag, 14 september 2023 om 16:30 • Wessel Antes • Laatste update: 16:31

Oussama Idrissi, die momenteel bij Jong Feyenoord traint in afwachting van een nieuwe club, kan aan de slag in de Süper Lig. Volgens diverse Turkse berichtgeving is de 27-jarige buitenspeler sinds deze week in gesprek met Basaksehir, dat zich op korte termijn wil versterken met aanvallende impulsen. De Turkse club is slecht begonnen aan het nieuwe seizoen en staat na drie duels met nul punten op de een-na-laatste plek in de competitie. Basaksehir wist nog geen enkele keer het net te vinden en hoopt dat Idrissi daarbij kan gaan helpen.

Afgelopen dinsdag deelde Feyenoord foto’s van Idrissi, die plotseling terug was op het trainingscomplex van de Rotterdamse club. Al snel werd duidelijk waarom: de rechtspoot houdt, in afwachting van een nieuwe werkgever, zijn conditie op peil bij het beloftenelftal van de Stadionclub. Idrissi’s contract bij Sevilla werd onlangs ontbonden waardoor hij in alle rust op zoek kan naar een nieuwe club. Mogelijk gaat hij nu dus een Turks avontuur aan, daar een contract bij Feyenoord er niet in lijkt te zitten. Eerder leek het daar wel op.

Afgelopen transferperiode werd de buitenspeler nadrukkelijk in verband gebracht met een terugkeer bij Feyenoord, maar op advies van de Raad van Commissarissen ketste de transfer af. Bovendien sprak de club het vertrouwen al uit in de zeventienjarige Leo Sauer. De talentvolle Slowaak maakte sinds eind augustus officieel deel uit van de selectie van de Rotterdamse club. Daarnaast versterkte Feyenoord zich eerder al met Luka Ivanusec en Ondrej Lingr, waardoor trainer Arne Slot op het oog al voldoende aanvallende impulsen tot zijn beschikking had.

Bij Basaksehir zou Idrissi zich kunnen voegen bij enkele bekende namen. De in Enschede geboren Deniz Türüc speelt al jaren voor de Turkse club, terwijl voormalig Feyenoorder Edgar Ié begin dit jaar tekende in Istanbul. AC Milan-flop Krzysztof Piatek kwam deze zomer transfervrij over van Hertha BSC, dat degradeerde uit de Duitse Bundesliga. Basaksehir hoopt zich voor vrijdag ook nog te verzekeren van de diensten van Emmanuel Dennis, die op huurbasis moet overkomen van Nottingham Forest. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano bevindt die deal zich in de afrondende fase.