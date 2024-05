Barcelona verzekert zich van tweede plek in Spanje; Girona is overtuigend derde

Barcelona heeft zich zondagavond verzekerd van plek twee in LaLiga. In eigen huis was de ploeg van trainer Xavi met 3-0 te sterk voor Rayo Vallecano. Tegelijkertijd won nummer drie Girona met 1-3 op bezoek bij Valencia, maar door de zege van de Catalanen zijn zij niet meer te achterhalen voor de stuntploeg waar onder meer Daley Blind deel van uitmaakt. Girona wordt derde met een achterstand van vier punten op Barcelona en een voorsprong van vijf punten op Atlético Madrid.

FC Barcelona - Rayo Vallecano 3-0

De Catalanen, die nog altijd niet konden beschikken over Frenkie de Jong , begonnen uitstekend aan het duel in eigen huis. In de derde speelminuut bezorgde Lamine Yamal een voorzet op maat bij Robert Lewandowski, die de bal met zijn borst aannam en vervolgens hard binnenschoot: 1-0.

Na de treffer viel het tempo enigszins uit de wedstrijd, al kwam Barcelona op slag van rust nog wel dicht bij de 2-0. Raphinha werkte de bal op acrobatische wijze richting doel, maar hij raakte de paal. In de openingsfase van de tweede helft dacht Barça de voorsprong te verdubbelen.

João Cancelo verschalkte doelman Stole Dimitrievski, maar aan zijn treffer ging een overtreding op Pathé Ciss vooraf: doelpunt afgekeurd. Naarmate het tweede bedrijf vorderde voerde de thuisploeg de druk verder op.

De bevrijdende tweede treffer viel uiteindelijk een kwartier voor tijd. Na een fraaie dribbel van João Félix en diens schot op Dimitrievski belandde de bal uit de rebound voor de voeten van Pedri. De middenvelder schoot vervolgens onberispelijk binnen. Ook het slotakkoord werd gespeeld door Pedri: hij schoot op aangeven van Ronald Araújo de 3-0 binnen.

Valencia - Girona 1-3

Girona, dat aantrad mét Daley Blind op de linksbackpositie, vond na ruim een half uur spelen de openingstreffer. Sávio kreeg een voorzet op maat van Viktor Tsygankov en rondde via de binnenkant paal af: 0-1.

Na de 0-2 van Artem Dovbyk, die scoorde op aangeven van Iván Martín, werkte Yarek Gasiorowski halverwege de tweede helft in eigen doel. De Valencia-verdediger tekende de 0-3 aan. In de 83ste minuut deed Valencia nog wel wat terug: uit een strafschop zette Pepelu de 1-3 eindstand op het scorebord.

