Oussama Idrissi meldt zich met toestemming plots op training Feyenoord

Dinsdag, 12 september 2023 om 20:21 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:23

Oussama Idrissi traint mee bij Feyenoord, zo meldt 1908.nl dinsdagavond. Het is niet zo dat de linksbuiten staat voor een terugkeer in De Kuip, maar hij houdt momenteel zijn conditie op peil bij Jong Feyenoord. Onlangs werd het contract van Idrissi ontbonden bij Sevilla.

Afgelopen transferperiode werd de buitenspeler nadrukkelijk in verband gebracht met een terugkeer bij Feyenoord, maar op advies van de Raad van Commissarissen ketste de transfer af. Bovendien sprak de club het vertrouwen al uit in de zeventienjarige Leo Sauer. De talentvolle Slowaak maakte sinds eind augustus officieel deel uit van de selectie van de Rotterdamse club. Daarnaast versterkte Feyenoord zich eerder al met Luka Ivanusec en Ondrej Lingr, waardoor trainer Arne Slot op het oog al voldoende aanvallende impulsen tot zijn beschikking had.

Vorige voetbaljaargang speelde hij al op huurbasis in Rotterdam, waarna hij per 30 juni weer terugkeerde bij Sevilla. De Andalusische club maakte op 1 september bekend dat de verbintenis van Idrissi, met wederzijdse goedkeuring, onmiddellijk ontbonden werd. Zijn contract liep nog door tot medio 2025 en Sevilla hoopte tevergeefs nog een nieuwe huurdeal te sluiten met Feyenoord.

Idrissi is een van de spelers met wie Slot een warme relatie onderhoudt. De twee kennen elkaar van hun gezamenlijke tijd bij AZ, waar de Marokkaans international uitgroeide tot een smaakmaker in de Eredivisie. Mogelijk vanwege zijn sterke band met de trainer van Feyenoord krijgt Idrissi nu de kans om fit te blijven terwijl hij op zoek gaat naar een nieuwe werkgever. Dinsdag trainde Idrissi bij Feyenoord mee met het Onder 21-elftal van hoofdtrainer Melvin Boel.