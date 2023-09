Idrissi vindt verrassende nieuwe club dankzij vader van Feyenoorder

Maandag, 18 september 2023 om 15:41 • Noel Korteweg • Laatste update: 16:03

De vader van Santiago Giménez heeft Oussama Idrissi aan een nieuwe club geholpen, zo meldt het Algemeen Dagblad. Christian Giménez tipte Pachuca over de 27-jarige transfervrije buitenspeler, dat vervolgens snel schakelde en Idrissi inmiddels heeft vastgelegd. De rechtspoot, die zijn contract bij Sevilla op 1 september ontbonden zag worden, heeft voor twee seizoenen getekend in Mexico.

Idrissi kende vorig seizoen een goed jaar op huurbasis bij Feyenoord. De negenvoudig international van Marokko schommelde voor de WK-break tussen de bank en de basis. Idrissi raakte begin oktober op bezoek bij FC Midtjylland (2-2) vervolgens zwaar geblesseerd aan zijn hamstring, waardoor hij liefst zeventien wedstrijden aan de kant stond en het WK met Marokko aan zijn neus voorbij zag gaan.

Idrissi knokte zich aan het begin van de tweede seizoenshelft terug in het elftal en stond zijn plekje vervolgens niet meer af. De rechtspoot was in 38 wedstrijden uiteindelijk goed voor 7 doelpunten en 8 assists en vormde een gevaarlijke tandem met Quilindschy Hartman op de linkerflank. Na het kampioenschap met Feyenoord keerde Idrissi terug naar Sevilla, waar hij opnieuw voor zijn kans leek te gaan. De Spanjaarden besloten op 1 september zijn contract echter te ontbinden, waardoor de Marokkaanse vleugelspeler op zoek kon gaan naar een nieuwe werkgever. Dat is dus Pachuca in Mexico geworden.

Deze zomer leek een terugkeer naar Feyenoord nog even een thema te zijn, maar Arne Slot gaf al snel aan dat er voor Idrissi eigenlijk geen plek is in De Kuip. De Rotterdammers beschikken over veel vleugelspelers en willen ook jeugdexponenten als Leo Sauer de kans geven om door te breken. Idrissi hield zijn conditie de afgelopen periode op peil bij de beloften van Feyenoord, maar maakt dus de transfervrije overstap naar Pachuca in Mexico. De club staat na zeven wedstrijden op een teleurstellende zestiende plaats in de Liga MX.