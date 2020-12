Malen schiet PSV in felbevochten zege naar Europese overwintering

PSV heeft zich donderdagavond gekwalificeerd voor de volgende ronde van de Europa League. De ploeg van trainer Roger Schmidt behaalde dankzij een treffer van Donyell Malen een felbevochten zege bij Granada: 0-1. Omdat Omonia Nicosia in het andere groepsduel won van PAOK Saloniki, is PSV zeker van overwintering. De Eindhovenaren verliezen wel Noni Madueke, Denzel Dumfries en Eran Zahavi, die allen geblesseerd uitvielen.

PSV opende sterk tegen Granada, dat vanaf het begin achteruit werd geduwd. Vroeg in de wedstrijd speelde Cody Gakpo de bal te hard in, anders was Dumfries doorgebroken richting doelman Rui Silva. Even later legde Gakpo de bal met de borst klaar voor Malen, die uit de lucht net naast mikte. Aan de overzijde was Granada dreigend, toen een schot van Roberto Soldado werd geblokt door PSV-verdediger Jordan Teze.

Toch had PSV in het algemeen weinig te duchten van Granada, dat doelman Yvon Mvogo in de eerste helft geen enkele keer dwong tot een redding. Zeven minuten voor rust maakten de Eindhovenaren het zelf af. Olivier Boscagli stuurde Philipp Max met een steekbal diep over de linkerflank, waarna de lage voorzet van laatstgenoemde werd binnengelopen door Malen: 0-1.

Tien minuten na rust had PSV zijn voorsprong kunnen vergroten, maar het kansrijke schot van Dumfries op aangeven van Gakpo werd gekeerd door Rui Silva. Granada kwam daarna beter in de wedstrijd en kreeg goede kansen op de gelijkmaker. Darwin Machís kopte eerst van dichtbij net over en mikte daarna in compleet vrije positie van een meter of elf over. PSV dook gevaarlijk op via invaller Zahavi, wiens omhaal in de handen belandde bij Rui Silva.

Granada ging in het laatste kwartier meer en meer op de aanval. Machís probeerde één-op-één met Mvogo een penalty te versieren, maar werd niet geraakt door de doelman en kreeg in plaats daarvan geel gepresenteerd vanwege een schwalbe. Aan de overzijde mikte Malen uit een lastige hoek met links over. In de tijd die resteerde bleef PSV tamelijk eenvoudig overeind. Een hard schot van Gakpo werd nog gekeerd door Rui Silva.