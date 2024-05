Enrique verrast met invulling spitspositie voor return tegen Dortmund

Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund hebben hun opstelling bekendgemaakt voor de return in de halve finale van de Champions League. Bij PSG is Lucas Beraldo de vervanger van de geblesseerde Lucas Hernández. Aan de kant van Dortmund verschijnt er met Ian Maatsen slechts één Nederlander aan de aftrap. De wedstrijd in het Parc des Princes begint om 21:00 uur en is te zien bij RTL 7 en Ziggo Sport Select.

Gianluigi Donnarumma is de doelman van PSG. De Italiaan ziet een viermansverdediging voor zich, bestaande uit Achraf Hakimi, Marquinhos, Beraldo en Nuno Mendes. Trainer Luis Enrique had ook voor Danilo Pereira of Milan Skriniar kunnen kiezen als vervanger van Hernández, maar de keuze is dus gevallen op de twintigjarige Braziliaan.

Op het middenveld vindt geen wijziging plaats ten opzichte van het heenduel in Dortmund (1-0). Warren Zaïre-Emery, Vitinha en Fabián Ruiz moeten voor de juiste balans zien te zorgen. Voorin wordt Kylian Mbappé als linksbuiten geposteerd, wat betekent dat Gonçalo Ramos in de spits start. Ousmane Dembélé is de spits van dienst.

PSG verkeerde in de heenwedstrijd bepaald niet in bloedvorm, al zat het de landskampioen van Frankrijk ook bepaald niet mee met schoten op de paal van Mbappé en Hakimi. Enrique ziet mogelijkheden voor de return.

“Dortmund zal hoog druk zetten, dus er zullen ruimtes tussen de linies ontstaan. Als we een doelpunt tegen krijgen, is dat geen probleem. Dan moeten we kalm blijven, net als tegen FC Barcelona.” PSG scoorde na de vroege 1-0 achterstand viermaal in Catalonië (1-4).

Dortmund

Dortmund begint ongewijzigd aan de return tegen PSG. Dat houdt in dat Gregor Kobel het doel verdedigt en dat de viermansdefensie bestaat uit Julian Ryerson, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck en Maatsen. Emre Can en Marcel Sabitzer zijn de controleurs op het middenveld.

Voor hen staat het trio Karim Adeyemi, Julian Brandt en Jadon Sancho. Laatstgenoemde blonk in de heenwedstrijd uit en ook Adeyemi maakte op de andere flank een prima indruk. Mede daardoor krijgt hij de voorkeur boven Donyell Malen, die afgelopen weekend weer mee kon doen na zijn dijblessure. Niclas Füllkrug, de maker van het enige doelpunt tot dusver, staat in de spits.

Trainer Edin Terzic en zijn manschappen moeten een 1-0 voorsprong over de streep zien te trekken. Het gevoel bij die Borussen is in ieder geval prima. Afgelopen weekend werd FC Augsburg van het kastje naar de muur gestuurd (5-1) en dat deed Dortmund bovendien met grotendeels een B-elftal.

Terzic hoopt op een nieuwe glansrol voor Sancho, die net als Can en Füllkrug niet in actie kwam tegen Augsburg. “We zijn heel blij om hem in ons team te hebben. Grote wedstrijden worden beslist door grote spelers en hij heeft de mogelijkheid om dit dinsdag te laten zien."

Opstelling Paris Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz; Dembélé, Ramos, Mbappé.

Opstelling Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Can, Sabitzer; Adeyemi, Brandt, Sancho; Füllkrug.

