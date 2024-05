Marco Reus geeft afscheidstournee meteen glans, ook Malen scoort

Marco Reus heeft zijn afscheidstournee bij Borussia Dortmund zaterdag ingeluid met een doelpunt en twee assists. De middenvelder was de grote man in de thuiswedstrijd tegen FC Augsburg, dat op een 5-1 nederlaag werd getrakteerd. Ook Donyell Malen, die voor rust over het veld dartelde, was trefzeker.

Bij Dortmund was het een veelbewogen week. Nadat de ploeg woensdag knap wist te winnen van Paris Saint-Germain in de halve finale van de Champions League, kondigde twee dagen later Marco Reus zijn afscheid aan. Het icoon vertrekt na twaalf jaar bij de club.

Reus trekt de deur niet stilletjes achter zich dicht. Zoals hij al zo vaak belangrijk was voor BVB, kon de ploeg ook zaterdag niet zonder zijn klasse. Dortmund kwam al na vier minuten spelen op voorsprong via Youssoufa Moukoko, die na een klutssituatie van dichtbij kon afronden.

De thuisploeg was op schot in de eerste helft en verdubbelde de marge na twintig minuten via Malen. De Nederlander kopte raak met een halve snoekduik op aangeven van Jamie Bynoe-Gittens. Het was voor Malen zijn twaalfde competitiedoelpunt van het seizoen.

Malen dartelde bij vlagen over het veld en leek, ruim een maand voor de start van het EK, goed in zijn vel te zitten. Na een half uur spelen verzuimde hij zijn ploeg wel op 3-0 te zetten, toen zijn inzet in de korte hoek werd gepakt door doelman Tomas Koubek.

Uit de corner die daarop volgde was Koubek wel geslagen. De Tsjech ging onder de bal door, waarna Moukoko zijn tweede van de middag kon maken op aangeven van Reus: 3-0. Drie minuten later zorgde Ruben Vargas voor de eretreffer namens Augsburg. Weer een paar minuten later was het de beurt aan Reus.

De Duitser vertrok net op tijd van eigen helft en genoot een vrije doortocht richting Koubek, die met een fraai stiftje voor de vierde keer deze middag geklopt werd: 4-1.

Dortmund leek het daarmee wel te geloven en nam na rust duidelijk gas terug, hetgeen Augsburg de gelegenheid gaf om terug te komen in de wedstrijd. Clubtopscorer Ermedin Demirovic en Jeffrey Gouweleeuw hadden het vizier echter niet op scherp staan.

Dortmund sloeg nog wel één keer toe. Nadat Malen het veld had verlaten, zorgde Felix Nmecha op aangeven van Reus voor de 5-1 eindstand. Het mooiste moment van de middag volgde niet veel later, toen de absolute smaakmaker middels een staande ovatie richting de zijkant werd begeleid. De afscheidstournee van Reus belooft nog een hele mooie te worden.

