Feyenoord ontvouwt ambitieus plan om gat met Ajax en PSV te dichten

Feyenoord wil serieus werk maken van het binnenhalen van een externe investeerder, zo meldt de Rotterdamse club vrijdagochtend in een verklaring op de clubsite. In samenwerking met investeringsbank Lazard zal er door de leiding in Rotterdam de komende tijd worden gekeken naar de mogelijkheden om geld van buitenaf naar De Kuip te krijgen. Feyenoord is al langer bezig met dit proces en hoopt nu stappen te kunnen gaan zetten.

Er zijn verschillende partijen betrokken bij de plannen van Feyenoord, te weten de directie, Raad van Commissarissen, de huidige aandeelhouders van Feyenoord, de Stichting Continuïteit Feyenoord en de Vrienden van Feyenoord. "Feyenoord heeft de ambitie om structureel mee te doen om de prijzen en de club naar een hoger sportief niveau te brengen, zowel nationaal als internationaal. Het externe kapitaal is nodig om deze ambitie te realiseren en zal aangewend worden om verder te investeren in de selectie, het scoutingsapparaat en de jeugdopleiding", zo valt te te lezen in de verklaring op de website.

De kapitaalinjectie die Feyenoord voor ogen heeft valt niet samen met de plannen voor een nieuw stadion elders in Rotterdam, waar overigens nog geen definitief besluit over is genomen. "Maar potentiële investeerders zal wel de mogelijkheid geboden worden om via de club ook in het nieuwe stadion te investeren", zo benadrukt de Feyenoord-leiding. "Er is op dit moment geen garantie dat er een transactie plaats zal vinden. Wat vaststaat is dat de onafhankelijkheid en het unieke karakter van Feyenoord behouden zullen blijven. Verdere mededelingen zullen worden gedaan als daar aanleiding toe is."

Feyenoord loopt op financieel gebied al enige tijd ver achter Ajax en PSV, waardoor de noodzaak van investeerders van buitenaf steeds groter lijkt te worden. Tijdens de coronacrisis moest men circa twintig miljoen euro bezuinigen en geld voor nieuwe spelers lijkt er niet te zijn, tot teleurstelling van Dick Advocaat. De trainer wil zich graag mengen in de strijd om de titel, maar vanwege de problemen in fnancieel opzicht lijkt dat een lastige doelstelling te zijn.