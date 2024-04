Zien we ooit een Kluivert namens Feyenoord in De Kuip? ‘Ik zou het zo doen’

Ruben Kluivert sluit niet uit dat hij ooit voor Feyenoord speelt, zo zegt de 22-jarige verdediger van FC Dordrecht in de voetbalpodcast De Eerste de Beste van FC Afkicken. De Schapekoppen werken sinds dit seizoen weer intensief samen met de regerend landskampioen uit Rotterdam-Zuid en de Amsterdamse Kluivert ziet dat de alliantie zijn vruchten afwerpt.

Dordrecht presteert dit seizoen verrassend goed in de Keuken Kampioen Divisie. Het elftal van trainer Michele Santoni doet met een vierde plek volop mee om promotie. “We hebben een jonge ploeg en willen gewoon altijd voetballen. We willen gewoon iedere week de durf uitstralen dat we komen om te voetballen”, aldus Kluivert over de ambitie van Dordrecht.

Kluivert, die afgelopen zomer transfervrij overkwam van FC Utrecht, miste een groot deel van de eerste seizoenshelft wegens een blessure. Inmiddels is de centrumverdediger een vaste basiskracht met veertien officiële wedstrijden namens Dordrecht achter zijn naam. Daarmee speelde hij zich in de kijker bij Dick Advocaat, de kersverse bondscoach van Curaçao.

“Ik ben wel benaderd”, geeft Kluivert eerlijk toe. “Maar ik heb tegen hem gezegd dat ik nog meer potentie in mijn spel zie.” Hoewel Kluivert nooit jeugdinterlands namens Oranje speelde, blijft het Nederlands elftal een droom voor hem. “Tuurlijk. Misschien is het hoog ingezet, maar ik vind mezelf iets te jong om die keuze al te maken. Ik heb het gevoel dat ik mijn potentie nog niet heb benut. In de voetballerij kan het snel gaan. Als je het twee seizoenen goed doet, dan blaas je op.”

Kluivert ligt in Dordrecht nog tot medio 2025 vast. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op zo’n 500.000 euro. Op den duur hoopt de hoofdstedeling een mooie stap te maken. “Ik hoop volgend seizoen misschien toch wel een transfer te maken. Weer wat hogerop. Misschien terug naar de Eredivisie of een club in het buitenland. Vanaf daar wil ik naar de top.”

Shiloh ’t Zand

Aan de Krommedijk speelt Kluivert dit seizoen samen met Shiloh ’t Zand. De controleur wordt gehuurd van Feyenoord en laat zich behoorlijk gelden in Dordrecht. “Hij is een hele goede speler”, erkent Kluivert, die van mening is dat de Rotterdamse controleur een kans heeft verdiend in De Kuip. “Feyenoord kan hem niet langer vasthouden als ze niet opschieten.”

Hoewel Kluivert is geboren in Amsterdam, sluit hij niet uit dat hij zelf ooit voor Feyenoord speelt. “Ik zou het zo doen!” De verdediger is niet bang voor eventuele vooroordelen. “Ik weet niet hoe zij er daar over denken, maar ik zou het gewoon doen. Zeker weten.”

