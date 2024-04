Kritiek op Santiago Gimenez wordt heviger: ‘Het is echt schrikbarend slecht’

Wim Kieft begrijpt niets van de huidige vorm van Feyenoord-spits Santiago Gimenez, zo laat de analist maandagavond blijken in Veronica Offside. Waar de overige tafelgasten mild zijn voor de Mexicaanse spits, zegt de Amsterdammer dat hij echt is geschrokken van het niveau van Gimenez.

Andy van der Meijde heeft medelijden met Gimenez. "Dit is zonde hè? Het is een goede speler, maar dat komt er gewoon niet meer uit. Hij moet gaan zwemmen weer." Dick Advocaat vindt het goed en logisch dat trainer Arne Slot ervoor kiest om Gimenez te laten staan.

“Het is de vraag hoe lang je dat moet doen, maar als je minder vertrouwen hebt in die andere jongen (Ayase Ueda, red.), dan moet je Gimenez laten staan”, aldus de bondscoach van Curaçao. De redactie van Veronica Offside laat vervolgens statistieken zien die aantonen dat Ueda het momenteel beter doet. Advocaat kan weinig met die data. “Het gaat om het gevoel, je moet kiezen met je ogen.”

Kieft zegt slechts te kijken naar één statistiek. “Het is allemaal leuk en aardig die statistieken, maar ik kijk maar naar één ding: dan zie ik drie goals van Gimenez en één goal van Ueda. Dan kun je verder leuke statistieken hebben, maar wat heb je daaraan? Drie doelpunten in elf wedstrijden!”

“Dat is schrikbarend weinig”, gaat Kieft verder. “Zeker als je in een elftal speelt dat zo aanvallend en goed speelt als Feyenoord. Voor een goede spits… Dat je in elf wedstrijden drie goals maakt, dat is echt schrikbarend slecht.”

Mats Wieffer

Tijdens de persconferentie na afloop van de zege op Fortuna Sittard (0-1) kwam teamgenoot Mats Wieffer op voor Gimenez. “Buiten het voetbal is hij gewoon zoals hij vorig jaar altijd was. Aan hem merk je zelf niet dat hij op dit moment iets minder goals maakt. Hij is voor ons heel belangrijk in het drukzetten. Ik denk dat hij een paar keer ballen heel goed onderschept heeft. De eerste helft de bal in de hoek en daardoor kunnen wij weer drukzetten.”

“Het loopt misschien niet altijd heel lekker, zolang hij hard werkt is het voor ons waardevol”, aldus Wieffer. “Hij heeft ook niet echt veel kansen gekregen. Dit was niet echt een wedstrijd voor een spits, maar meer voor onze buitenspelers. Met snelheid achter de laatste linie. Gimenez stond vaak tegen twee of drie man. Dan moet je ballen vasthouden en verlengen en dat heeft hij prima gedaan.”

