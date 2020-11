Verbazing om absentie Veerman: ‘Er moet iets anders zijn, toch?’

Joey Veerman behoort deze interlandperiode niet tot de selectie van Jong Oranje en volgens Kees Kwakman heeft dat niets te maken met zijn kwaliteiten als voetballer. De oud-voetballer denkt dat er iets anders speelt waardoor de middenvelder van sc Heerenveen geen uitnodiging heeft ontvangen van Erwin van de Looi. Ook Voetbalpraat-presentator Milan van Dongen en tafelgasten Mark van Rijswijk en Leo Driessen kunnen zich niet voorstellen dat Veerman is gepasseerd op basis van zijn voetballende kwaliteiten. “Er moet iets anders zijn, toch?”, aldus Van Dongen.

Veerman zat niet bij de definitieve selectie en kreeg ook geen uitnodiging van Van de Looi nadat Ryan Gravenberch door bondscoach Frank de Boer bij het Nederlands elftal werd gehaald. Als vervanger koos Van de Looi voor FC Groningen-middenvelder Azor Matusiwa. Driessen vindt het een onbegrijpelijke keuze. “Zo’n goede voetballer moet je altijd oproepen. Het is echt zo raar, tenzij hij niet fit is. Maar dat is hij gewoon, dus dan snap ik het niet”, aldus de voetbalcommentator bij het programma van FOX Sports. “Ik vind dat de discussie moet zijn: Reis of Matisuwa”, reageert Kwakman. “Ik vind Matusiwa eigenlijk een betere optie dan Ludovit Reis, want ik vind hem voetballend beter.”

Driessen stelt dat er een andere reden moet zijn voor de afwezigheid van Veerman, die het trainingskamp van Jong Oranje vorige maand verliet met liesklachten. “Hij heeft zich de vorige keer geblesseerd afgemeld, maar ik weet niet of dat dan doorslaggevend is”, reageert voetbalcommentator Mark van Rijswijk. “Ik weet wel dat Van de Looi vanaf het begin heeft gezegd dat je het een eer moet vinden om voor Jong Oranje uit te komen. Als hij merkt dat spelers het geen eer vinden, er met de pet naar gooien of zich te gemakkelijk afmelden, dan roept hij hen ook niet op.” Driessen vraagt Van Rijswijk of Veerman zich de vorige interlandperiode te makkelijk heeft afgemeld. “Dat weet ik niet, ik zeg alleen wat Van de Looi heeft aangegeven”, aldus Van Rijswijk.

“We moeten het wel in de goede context plaatsen: Veerman was wel gewoon in Zeist. De medische staf heeft toen gezegd: je bent geblesseerd en moet naar huis”, zegt Van Dongen. Van Rijswijk benadrukt dat Van de Looi veel waarde hecht aan discipline en wijst naar Myron Boadu en Noa Lang. Boadu kwam voorafgaand aan de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus (0-7 winst) te laat voor het ontbijt en speelde daarom niet. Over Lang was Van de Looi ook niet tevreden. “We hebben het kunnen zien: dan speel je gewoon niet.” Driessen haakt in: “Wat suggereer je daar dan mee met betrekking tot Joey Veerman? Dan moet hij dus een van die dingen uitgehaald hebben? Dus dan is er dus iets met zijn houding, want het kan nooit over zijn voetballende kwaliteiten gaan.”

Van Rijswijk zegt dat hij om ‘voetbaltechnische redenen’ niets kan bedenken waarom Veerman niet opgeroepen zou worden. “Ik weet het niet”, vult Kwakman aan. “Ik denk ook dat het met iets anders te maken heeft. Dat wat Mark dan zegt, dat Van de Looi blijkbaar denkt dat hij zich te makkelijk heeft afgemeld. De eerste keer was hij al in Gibraltar. Het lijkt me sterk dat je pas zegt dat je last hebt van je kuit als je al in Gibraltar bent. Toen zat hij daar in zijn eentje op de tribune. De vorige keer had hij zes dagen nadat hij zich had afgemeld weer getraind bij sc Heerenveen. Blijkbaar vindt Van de Looi dat hij zich te makkelijk heeft afgemeld."

Verslaggever: "Waarom zit jij niet bij de selectie van Jong Oranje?" Joey Veerman: Geplaatst door voetbalzone op Maandag 9 november 2020

Van de Looi ging vorige week tegenover Voetbal International niet al te diep in op de afwezigheid van Veerman: "We hebben op diverse posities veel smaken om uit te kiezen. We moeten keuzes maken en deze keer is de keuze op anderen gevallen, ook omdat we daardoor richting het EK wat andere jongens aan het werk willen zien", zei de trainer, die aangaf dat Veerman wel op de stand-by-lijst stond. De 21-jarige middenvelder is overigens wel een serieuze optie voor Van de Looi voor het EK van volgend jaar. “We hebben een groep spelers die we nauwgezet volgen richting het EK. Daar hoort Joey zeker bij. Dat hij er nu niet bij zit, betekent zeker niet dat hij uit beeld is.”

Veerman werd afgelopen weekend na afloop van de nederlaag tegen AZ gevraagd naar zijn afwezigheid in de Jong Oranje-selectie. "Als je de wedstrijd vandaag ziet, lijkt dat me wel duidelijk, toch?”, reageerde Veerman, die niet tevreden was over zijn eigen spel. “Er zijn andere goede spelers. Misschien de volgende keer weer.” Of Van de Looi hem uitleg heeft gegeven over zijn afwezigheid? “Nee, maar dat hoeft ook niet.”