Vertrokken uit Amsterdam, nu een sensatie: ‘Had meer krediet verwacht bij Ajax’

Maandag, 28 augustus 2023 om 23:55 • Laatste update: 06:35

Azor Matusiwa genoot een groot deel van zijn jeugdopleiding bij Ajax, maar wist nooit door te breken in de hoofdmacht. De inmiddels 25-jarige middenvelder vertrok in de zomer van 2019 naar FC Groningen, dat hem twee jaar later met veel winst verkocht aan Stade Reims. Daar doet Matusiwa het zó goed, dat hij volgens collega en teamgenoot Mitchell van Bergen dicht bij het krijgen van een standbeeld is. Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters zocht Matusiwa op in Frankrijk voor de VZ Zomertour.

De rechtspoot moet lachen als hij de suggestie van Van Bergen hoort. “Dat is een beetje overdreven. Mitchell houdt een beetje van overdrijven, haha. Ik heb het goed naar mijn zin hier. De mensen zijn blij met me en ik ben blij met de club.” Het goede spel van Matusiwa werd eind juli beloond met een nieuw en verbeterd contract, waardoor hij nu tot de zomer van 2027 vastligt bij Reims.

“Ik ben een speler die voor elke bal vecht. Het is niet zo alsof ik echt uitmuntend contact heb met de supporters, maar ik denk wel dat ze me waarderen. Het is natuurlijk altijd fijn als de fans je waarderen.” Matusiwa maakte zijn officiële debuut in de hoofdmacht van Ajax in het seizoen 2017/18, toen hij op de laatste speeldag negentig minuten speelde op bezoek bij Excelsior (1-2). Dat werd uiteindelijk ook het enige officiële optreden van de middenvelder in het shirt van de Amsterdammers.

“Erik ten Hag hield een beetje van spelers zoals ik. Ik was op dat moment alleen een beetje geblesseerd”, vervolgt de viervoudig international van Jong Oranje. “Toen heb ik de knop om kunnen zetten met de gedachte: je traint nu met het eerste mee, je zit dicht tegen het eerste elftal aan. Probeer nog even vol te houden, het is bijna vakantie. Alleen toen merkte ik dat het gewoon echt niet meer ging en wist ik dat als ik doorging, het gevaarlijk kon worden voor het vervolg van mijn carrière.”

Matusiwa besloot op dat moment om zich volledig te gaan focussen op zijn herstel. “Na een half jaar kwam ik terug en hoorde ik dat ik weer helemaal onderaan de pikorde moest beginnen. Toen dacht ik: ik heb hier wel iets opgebouwd en nu moet ik opeens onderaan de pikorde beginnen”, aldus de middenvelder. “Vervolgens ben ik met mijn zaakwaarnemer en Ajax gaan zitten. De club gaf aan dat ik weer voor mijn plek moest gaan vechten. Als je hoort dat jonge talenten je voorbij zijn gegaan en dat je je weer moet gaan laten zien bij Jong Ajax... Dat is wel een hele grote stap terug.”

“Of ik me daarin onterecht behandeld voel door Ajax? Ik had wel meer krediet verwacht. Uiteindelijk heeft de club die beslissing genomen. Als je bij Ajax 1 zit, goede wedstrijden bij Jong Ajax speelt, gewaardeerd wordt en je contract openbreekt, dan verwacht je wel meer waardering. Maar so be it. Het heeft me wel geholpen om sterker te worden. Nu zit ik bij Reims. Ik ben heel blij met hoe mijn carrière is verlopen”, sluit Matusiwa af.

Harde lessen in het buitenland: ‘Ik sta nu open voor bepaalde Eredivisie-clubs’