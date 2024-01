Rennes neemt na komst Matusiwa afscheid van voormalig Premier League-ster

Nemanja Matic is niet langer speler van Stade Rennes. De 35-jarige middenvelder heeft zich tot medio 2026 verbonden aan Olympique Lyon, dat 2,6 miljoen euro overmaakt naar les Rennais. Matic moet OL met zijn ervaring behoeden voor degradatie uit de Ligue 1.

Matic speelde pas sinds augustus 2023 voor Rennes, dat 2,5 miljoen euro betaalde aan AS Roma. De 48-voudig international van Servië speelde slechts 19 officiële wedstrijden, waarin hij 3 assists afleverde. Nu stapt Matic binnen de Ligue 1 over van de nummer negen naar de nummer zestien op de ranglijst.

? Nemanja Matic nous rejoint jusqu'en 2026 ! ????#Matic2026 ?? Toutes les informations ? — Olympique Lyonnais (@OL) January 27, 2024

In Lyon moet Matic zorgen voor meer controle op het middenveld. De gevallen grootmacht hoopt naast de Servische linkspoot ook Pierre-Emile Højbjerg te verleiden tot een tijdelijk avontuur in Frankrijk. Het is echter nog maar de vraag of Tottenham Hotspur de Deense middenvelder op huurbasis laat gaan.

Vrijdagavond speelde Lyon toevalligerwijs tegen Rennes. Matic was als toeschouwer aanwezig in het Groupama Stadium. De controleur zag toe hoe zijn nieuwe werkgever met 2-3 onderuit ging, waardoor de zorgen om degradatie weer wat toenemen. Lyon versterkte zich eerder deze transferperiode met Brazilianen Lucas Perri en Adryelson van Botafogo. Aanvallers Gift Orban en Malick Fofana kwamen over van het Belgische KAA Gent.

Matic is tot dusver de meest ervaren winterse versterking van Lyon. De Serviër maakte in zijn carrière naam bij onder meer Chelsea, Manchester United en Roma. In het seizoen 2010/11 speelde Matic op huurbasis in de Eredivisie, toen the Blues hem stalden bij Vitesse in Arnhem.

Matusiwa

Matic had al langere tijd een persoonlijk akkoord met Lyon. Bij Rennes maakte de routinier zich onmogelijk door niet te komen opdagen op meerdere trainingen. Ook zou Matic plotseling de WhatsApp-groepschat van de selectie hebben verlaten. Na de komst van Hilversummer Azor Matusiwa besloot Rennes alsnog mee te werken aan de uittocht van Matic.

Matusiwa werd voor liefst 16 miljoen euro overgenomen van Stade Reims. Dat bedrag kan middels bonussen zelfs oplopen tot 20 miljoen euro. Matusiwa debuteerde vrijdag in het shirt van Rennes. Tijdens de zege op Lyon kwam de controleur 27 minuten voor het laatste fluitsignaal binnen de lijnen.

