Jeugdproduct Ajax heeft transfer te pakken: liefst 20 miljoen euro gemoeid

Azor Matusiwa maakt de overstap van Stade Reims naar Stade Rennes, zo meldt L'Équipe donderdag. Volgens de Franse sportkrant maakt zijn nieuwe werkgever liefst 16 miljoen euro over voor zijn diensten, een bedrag dat later middels bonussen nog kan oplopen tot 20 miljoen euro. De 25-jarige Matusiwa lag in Reims nog tot medio 2027 vast.

Rennes wil haast maken met de transfer van Matusiwa, die er zondag direct moet staan in het bekerduel met Olympique Marseille. De nummer 10 van de Ligue 1, die ook nog Europees actief is, gaat de controleur uit Hilversum in eerste instantie huren van Reims

Vervolgens moet Rennes Matusiwa in de zomer definitief overnemen voor een bedrag van 16 miljoen euro. Door middel van goed haalbare bonussen kan Matusiwa Reims in een later stadium nog eens 4 miljoen euro extra opleveren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Matusiwa speelt sinds de zomer van 2021 voor Reims en blijkt een schot in de roos voor de club. Destijds werd de rechtspoot voor slechts 4 miljoen euro overgenomen van FC Groningen, waar hij aanvoerder was.

De Nederlandse jeugdinternational groeide bij Reims binnen korte tijd uit tot een absolute sterkhouder. In Frankrijk is men lovend over Matusiwa’s fysieke én voetballende kwaliteiten.

Matusiwa genoot een deel van zijn jeugdopleiding bij Ajax, waar hij onder trainer Erik ten Hag één duel in de hoofdmacht speelde. Afgelopen zomer werd hij veelvuldig gelinkt aan een terugkeer naar Amsterdam.

Ajax werd echter nooit concreet voor Matusiwa. De Amsterdammers haalden met Benjamin Tahirovic, Sivert Mannsverk en Branco van den Boomen diverse goedkopere controleurs in huis.

Had Ajax Matusiwa in een eerder stadium moeten terughalen? Ja Nee Stem Had Ajax Matusiwa in een eerder stadium moeten terughalen? Ja 64% Nee 36% Totaal aantal stemmen: 163 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties