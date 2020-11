Sven Botman opgeroepen voor Oranje na blessure Nathan Aké

Sven Botman sluit aan bij de selectie van het Nederlands elftal, zo meldt de KNVB. De twintigjarige centrumverdediger wordt door bondscoach Frank de Boer bij de Oranje-selectie gehaald nadat Nathan Aké woensdagavond in de oefenwedstrijd tegen Spanje (1-1) geblesseerd raakte aan zijn hamstring. Het is de tweede speler die Jong Oranje-trainer Erwin van de Looi deze week levert aan de selectie van De Boer, want woensdag ontving Ajax-talent Ryan Gravenberch al een uitnodiging.

De Boer liet woensdagavond na afloop van de wedstrijd tegen Spanje al weten dat hij een vervanger voor Aké zou gaan oproepen. Dat de keuze op Botman is gevallen komt niet als een grote verrassing. Door het wegvallen van Aké was Daley Blind de enige overgebleven linkspoot die in het hart van de verdediging kan spelen. De linksbenige Botman speelt op deze positie bij zijn club Lille OSC en bij Jong Oranje. Hij mag nu hopen op zijn debuut in Oranje tegen Bosnië & Herzegovina (zondag) of Polen (woensdag).

Botman maakte afgelopen zomer definitief de overstap van Ajax naar Lille. Hij heeft zich in korte tijd in de basis gespeeld bij zijn Franse werkgever. In de Ligue 1 speelde hij alle tien de wedstrijden en maakte hij telkens de negentig minuten vol. In de Europa League miste hij ook nog geen minuut. In aanloop naar deze interlandperiode liet De Boer zich al lovend uit over de ontwikkeling van Botman. De bondscoach gaf aan dat diverse talenten op de deur kloppen, onder wie ook Botman.

De Boer kreeg deze interlandperiode te maken met verschillende spelers die zich moesten afmelden of geblesseerd zijn geraakt. Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Marten de Roon en Jasper Cillessen waren al geblesseerd. Feyenoord-keeper Justin Bijlow moest zich afmelden met een blessure, terwijl Tonny Vilhena het trainingskamp verliet vanwege een positieve coronatest en Steven Bergwijn nog teveel last bleek te hebben van zijn liesblessure. Aké keert vandaag nog terug naar Manchester City.