Ihattaren verbindt cruciale voorwaarde aan eventuele transfer naar Ajax

Mohamed Ihattaren sluit niet uit dat hij in de toekomst de overstap naar Ajax maakt. In het Videoland-programma Andy niet te Vermeijde geeft de achttienjarige aanvallende middenvelder van PSV te kennen dat hij Ajax een ‘ook mooie club’ vindt. Tegelijkertijd wil Ihattaren om iets terug te doen tegenover PSV ooit voor een recordbedrag verkocht worden.

Dat Ihattaren al langere tijd in de belangstelling staat van Ajax, is een publiek geheim. In oktober liet directeur voetbalzaken Marc Overmars weten dat Ajax weliswaar geen serieuze poging heeft gedaan, maar dat Ihattaren 'wel het type speler is dat bij Ajax zou kunnen passen'. "Je weet nooit hoe het loopt", reageert Ihattaren, als aan hem wordt gevraagd of hij zichzelf voor Ajax ziet spelen. "Ik vind Ajax ook een mooie club."

De jongeling geeft aan dat hij geniet van uitwedstrijden tegen Ajax. "Ik vind het echt mooi, de Amsterdam ArenA. Maar de fans (van PSV, red.) zullen het niet accepteren." Ihattaren vindt het van groot belang dat hij een aanzienlijk bedrag oplevert voor PSV. "Ik wil zeker wat terug doen voor de club", vertelt hij. "Ik houd van PSV. Het is mijn club, snap je?" Voor welk bedrag hij eventueel zou vertrekken naar Ajax? "Als het maar een record is."

Ihattaren wil dus de duurste speler aller tijden worden van PSV, wat betekent dat hij meer moet opleveren dan de 38 miljoen euro waarvoor Hirving Lozano anderhalf jaar geleden aan Napoli werd verkocht. De jeugdexponent van PSV heeft een contract tot medio 2022 in het Philips Stadion.