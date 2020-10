Gehavend PSV verliest voor het eerst in 8652 dagen bij Vitesse

Vitesse heeft voor het eerst in ruim 23 jaar een thuiswedstrijd tegen PSV in de Eredivisie gewonnen. Het team van Thomas Letsch was zondag met 2-1 te sterk voor de bezoekers, waar zes spelers door coronabesmettingen afwezig waren en ook Mario Götze niet okselfris was. Vitesse was tot zondag op 16 februari 1997 (1-0) voor het laatst thuis succesvol geweest tegen PSV. De Eindhovenaren lijden zodoende de eerste competitienederlaag onder Roger Schmidt, nadat het Europa League-duel met Granada afgelopen donderdag ook al verloren was gegaan: 1-2.

Na vijftig seconden was het eerste schot al van Mohamed Ihattaren. De inzet ging recht in de handen van Remko Pasveer. Het was echter niet tekenend voor de eerste helft van PSV, dat vervolgens amper meer in de buurt van het Arnhemse doel kwam. Vitesse nam na negen minuten spelen de leiding. Jacob Rasmussen zette zijn hoofd tegen de bal na een hoekschop van Maximilian Wittek en knikte het leer diagonaal achter Yvon Mvogo.

Vitesse en PSV hielden elkaar in het restant van de eerste helft in evenwicht, al oogde het team van Letsch gevaarlijker. Na een fraaie aanval eindigde een schot van de vallende Sondre Tronstad recht in de handen van Mvogo, terwijl Riechedly Bazoer van grote afstand probeerde om voor de 2-0 te zorgen. PSV kon daar slechts een redelijke poging tegenoverstellen: vlak voor de pauze schoot Ihattaren een meter naast.

PSV startte sterk aan de tweede helft. Pasveer moest tot het uiterste gaan om een vrije trap van Philipp Max richting de rechterkruising te keren, maar het was uiteindelijk een voorbode van de gelijkmaker. Olivier Boscagli stond helemaal vrij bij een hoekschop en knikte de bal in de linkerhoek. De Eindhovense vreugde was van korte duur: de vrijstaande Loïs Openda stond helemaal vrij en tikte op aangeven van opnieuw Wittek binnen. De VAR keek of er sprake was van buitenspel, maar de aanvaller stond nipt in een rechtmatige positie.

Met Donyell Malen in de ploeg voor Ryan Thomas probeerde Schmidt nieuw elan te brengen, maar PSV slaagde er niet in om een gelijkmaker op het scorebord te zetten. Verder dan een goede poging van Max in de hoek, gevolgd door een dito redding van Pasveer, kwamen de bezoekers niet. Vitesse beperkte zich voornamelijk tot verdedigen, maar kwam er af en toe nog uit met een counter. In de vier minuten extra tijd kon PSV evenmin een nederlaag vermijden, daar de VAR en uiteindelijk ook Bas Nijhuis geen strafschop zagen in een valpartij van Jorrit Hendrix na een duel met Eli Dasa.

Ajax leidt de dans in de Eredivisie met vijftien punten en blijft Vitesse op doelsaldo voor. PSV heeft als nummer drie twee punten minder en kan nog gepasseerd worden door Feyenoord, dat zondag bij RKC Waalwijk speelt.