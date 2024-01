‘Ik wil zo snel mogelijk minuten maken in het eerste van Ajax’

Julian Brandes hoopt het komende halfjaar aan te haken bij het eerste van Ajax. De middenvelder van het beloftenteam mocht onlangs mee op trainingskamp en hoopt snel zijn eerste minuten te maken in de hoofdmacht, zo vertelt hij bij het clubkanaal van Ajax.

Brandes werd door trainer John van 't Schip bij de A-selectie gehaald door de afwezigheid van een aantal middenvelders. "Ik kijk positief terug op het trainingskamp", aldus de negentienjarige beloftespeler. "Ik denk dat ik me op een goede manier heb kunnen laten zien."

"Er waren meer spelers van Jong Ajax en de selectie is sowieso erg jong. Met wie ik het meest optrek? De jonge jongens. Maar ook ervaren spelers als Steven Berghuis, Remko Pasveer en Steven Bergwijn betrekken je bij de groep."

Brandes wil het komende halfjaar zoveel mogelijk minuten maken. "Als dat bij Jong is is dat mooi. Het is nog mooier als dat bij het eerste is. Aanhaken bij het eerste en zoveel mogelijk minuten maken bij Jong Ajax, dat is mijn persoonlijke doelstelling."

Trainer Dave Vos over Brandes

Ik ken hem al langer uit de opleiding. Julian is een typische nummer 6, vind ik. Die moeten de karakteristieken hebben dat ze het brein zijn achter de ploeg. Bij hen begint alles. Aan de bal moet hij de verbinding zijn tussen de linies."

"Hij moet het spel kunnen versnellen en lezen en wanneer de tegenstander de bal heeft moet hij als taak om het team compact te houden. Julian is iemand die dat uitstekend kan lezen en dat ook kan vertalen naar andere spelers. Voor een trainer een speler waar je heel blij van wordt."

Jong Ajax hervat de competitie vrijdagavond met een uitwedstrijd tegen Willem II. "We hebben thuis van Willem II gewonnen en willen laten zien dat we dat nog een keer kunnen. De goede reeks waarin we zitten moeten we zien door te zetten", sluit Brandes af.

