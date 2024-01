Pasveer werd bijna herenigd bij Ajax: ‘We hebben contact gehad’

Remko Pasveer denkt dat Ajax en Peter Bosz een goede match zou zijn geweest. Dat vertelt de doelman in een interview met Het Parool. Pasveer en Bosz werkten in het verleden meerdere jaren samen bij Heracles Almelo en hebben elkaars nummer nog, zo blijkt.

Bosz was afgelopen zomer in beeld voor het hoofdtrainerschap bij Ajax. De zestigjarige Apeldoorner sprak ook met toenmalig directeur Sven Mislintat, maar de Duitser gaf uiteindelijk de voorkeur aan Maurice Steijn.

"Ik heb contact gehad met Peter in de periode dat het speelde", erkent Pasveer. "Maar ik wist dat hij ook met PSV sprak. Ik ken PSV ook en ik schatte in dat hij daar als familieman ook kon gedijen."

Pasveer kent de werkwijze van Bosz. "Ik weet dat hij in staat is de juiste spelers te benaderen, dus dat PSV waarschijnlijk goed voor de dag zou komen. Daarmee wil ik geen kritiek leveren op het feit dat Ajax niet voor Bosz koos. Hij was ook bij Ajax een goede match geweest, denk ik."

Dat Bosz het nu zo goed doet met PSV - de Eindhovenaren wonnen zaterdag de zeventiende competitiewedstrijd op rij en evenaarden daarmee een record uit 1987/88 - komt voor Pasveer niet als een verrassing. "Bosz wil winnen, denkt heel aanvallend en wil het publiek vermaken."

"Hij is bijvoorbeeld heel duidelijk met de manier van druk zetten. De buitenspeler die dat doet, mag nooit achterom kijken of zijn teamgenoten volgen, want dan is het moment al voorbij, vindt Bosz. Die buitenspeler moet druk zetten en er blind vanuit gaan dat zijn teamgenoten meedoen. Dat is heel duidelijk voor iedereen."

Pasveer maakte in de zomer van 2006 de overstap van FC Twente naar Heracles, waar hij in eerste instantie een rol als tweede doelman innam achter Martin Pieckenhagen. In 2008/09 en 2009/10 werd de goalie verhuurd aan Go Ahead Eagles, dat destijds uitkwam in de eerste divisie.

Na een moeizame start groeide hij in Deventer uit tot een van de publiekslievelingen. In het seizoen 2010/11 werd Pasveer teruggehaald door Heracles, ditmaal om als eerste doelman te fungeren onder Bosz. De veertigjarige Enschedeër was vier jaar basisspeler in Almelo, waarna hij in 2014 naar PSV vertrok.

