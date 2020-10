Antony ontbreekt bij Ajax tegen Liverpool

Ajax begint woensdagavond de groepsfase van de Champions League met een thuiswedstrijd tegen Liverpool. Erik ten Hag moet het tegen de Engelse grootmacht wel zonder Antony doen. De miljoenenaankoop ontbreekt woensdag in de Johan Cruijff ArenA, maar de trainer van Ajax kan/mag niet zeggen wat de Braziliaanse aanvaller mankeert.

Ten Hag wil op de persconferentie niet zeggen of het te maken heeft met het coronavirus. "Daar doen we geen uitspraken over. Hij is er niet bij." Wel vertelt Ten Hag dat de aanvaller 'niet fit' is. De oefenmeester geeft aan dat ook Jurriën Timber niet wedstrijdfit is. Antony maakte in zijn eerste vijf duels voor Ajax een zeer sterke indruk. De Braziliaan staat vooralsnog op drie doelpunten in Amsterdamse dienst.

"We hebben hier aan het begin van het seizoen rekening mee gehouden wat betreft de samenstelling van de selectie", vervolgt Ten Hag over het wegvallen van Antony, die zondag nog inviel bij het duel met sc Heerenveen (5-1). "Je moet tegenvallers kunnen opvallen, vanwege blessures, vanwege het verloop van wedstrijden maar ook tactisch gezien. De wedstrijden volgen elkaar snel op en we hebben een brede en goede selectie, dus als er eentje wegvalt kan ook een ander daar spelen."

Bij Liverpool zullen ook enkele spelers ontbreken, zoals Virgil van Dijk. De verdediger raakte zaterdag bij de derby tegen Everton (2-2) geblesseerd aan zijn knie en moet minimaal een halfjaar revalideren. Ten Hag zegt op het perspraatje dat hij Liverpool de beste ploeg ter wereld vindt. "Als je eerst de Champions League wint en een jaar later de Premier League, dan kun je dat wel zeggen. Ze hebben een goede selectie. Alleen, als een speler als Virgil van Dijk wegvalt, dan worden ze daar als ploeg niet beter van", aldus Ten Hag, die zijn strijdplan niet zal veranderen vanwege het wegvallen van de Oranje-international.