Reservespeler gaat PSV mogelijk verlaten voor avontuur in Spanje of Engeland

Het is nog onduidelijk in welk shirt Patrick van Aanholt (33) komend seizoen speelt, zo schrijft het Eindhovens Dagblad donderdag. De negentienvoudig international van Nederland heeft meerdere aanbiedingen uit het buitenland op zak, terwijl PSV volgens journalist Rik Elfrink ‘de kat uit de boom kijkt’. Volgens de nieuwtjesjager is het goed denkbaar dat Van Aanholt aan de slag gaat in Spanje of Engeland. Stoppen is geen optie voor de vleugelverdediger.

PSV huurt Van Aanholt sinds januari 2023 van Galatasaray en moest daarvoor 1,5 miljoen euro overmaken. In Istanbul loopt de Brabander na dit seizoen uit zijn contract. Zowel Galatasaray als PSV heeft Van Aanholt nog geen nieuwe aanbieding gedaan, waardoor hij komende zomer mogelijk transfervrij is.

Volgens Elfrink is het de verwachting dat Van Aanholt ergens gaat tekenen waar hij op meer speeltijd kan rekenen dan bij PSV. “Van Aanholt piekert er volgens zijn management niet over om te stoppen en heeft meerdere aanbiedingen uit het buitenland gehad, terwijl PSV nog even de kat uit de boom kijkt.”

De journalist lijkt ook meer te weten over de landen waarin Van Aanholt aan de slag kan. “Het is denkbaar dat hij in Spanje of Engeland zijn carrière vervolgt, als PSV hem geen of geen goede aanbieding doet”, aldus Elfrink. Volgens Transfermarkt is Van Aanholt nog altijd 2,5 miljoen euro waard.

Mogelijk keert Van Aanholt dus terug naar Engeland, het land waar hij een groot deel van zijn carrière doorbracht. Chelsea pikte de linkspoot in 2007 op bij PSV, maar de teller eindigde op slechts acht duels in de hoofdmacht van the Blues.

In de zeven jaar dat Van Aanholt onder contract stond bij Chelsea werd hij gestald bij clubs als Coventry City, Newcastle United, Leicester City en Wigan Athletic. Vervolgens werd hij nog een seizoen uitgeleend aan Vitesse, waarna Sunderland hem definitief overnam. Na een dienstverband bij Crystal Palace maakte Van Aanholt in 2021 transfervrij de overstap naar Galatasaray, waar zijn avontuur er komende zomer definitief op zit.

Elfrink gaf donderdag ook een update over de situatie rondom een andere routinier, André Ramalho. De 32-jarige mandekker heeft wel een contractvoorstel van PSV gekregen, maar nog geen beslissing genomen over zijn toekomst. “Ramalho heeft ook een aantal offertes uit andere competities binnen en zijn zaakwaarnemer legt ze momenteel naast elkaar, waarbij ook zal tellen dat de Braziliaan en zijn gezin zich in Eindhoven zeer comfortabel voelen.”

“Dat hij ooit terug zal gaan naar Brazilië en mogelijk nog eens in Spanje zou kunnen spelen, is ook geen onlogisch pad. PSV hoopt dat hij er in ieder geval nog één jaartje in Eindhoven aan vastknoopt”, weet Elfrink.

