‘FC Barcelona krijgt PSG-icoon aangeboden, maar twijfelt sterk’

Marco Verratti wil terug naar Europa. En dat niet zomaar: de Al Arabi-middenvelder heeft zichzelf aangeboden bij FC Barcelona, dat hem in een ver verleden al eens probeerde te strikken. De Spaanse grootmacht twijfelt alleen. Men vreest dat een jaar in Qatar Verratti geen goed heeft gedaan.

De 31-jarige Italiaan ruilde Paris Saint-Germain afgelopen zomer in voor een lucratief avontuur bij Al-Arabi, dat 45 miljoen voor hem overmaakte. Na een jaartje heeft Verratti het echter wel weer gezien.

Zijn management klopte daarom aan bij Spotify Camp Nou, met de vraag of Barça nog belang had bij een ervaren middenvelder. Dat had het wel, mits die de kwaliteitskeuring zou doorstaan.

De Catalanen begeven zich nog midden in die keuring en komen er maar niet uit. Barça vreest dat de Qatarese competitie Verratti parten heeft gespeeld.

De Qatar Stars League staat mondiaal niet erg hoog aangeschreven en is, naar Barça's oordeel, een wereld van verschil met LaLiga. Toch weten los Azulgranas wat Verratti ooit kon.

Verratti zou bereid zijn een flink salarisoffer te maken om zijn jongensdroom in vervulling te laten gaan. In 2017 zette PSG-eigenaar Nasser Al-Khelaïfi namelijk een streep door een overgang naar Barcelona. Uiteindelijk zou Verratti tot vorige zomer in Parijs blijven, met 416 officiële duels achter zijn naam. Hij won er (onder meer) negenmaal de landstitel en behaalde de tweede plek in de Champions League in 2020.

Vooralsnog verzamelde Verratti zeventien optredens in Qatarese dienst. Daarin scoorde de Europees kampioen van 2020 niet, maar gaf hij wel zeven assists en pakte hij evenzoveel gele kaarten. Het is onbekend of Barça een transfersom voor hem zou moeten betalen. Zo liet Jordan Henderson in het naburige Saudi-Arabië zijn contract ontbinden om een overgang naar Ajax te bewerkstelligen.

