‘Presidentskandidaat bevestigt interesse van Ajax in spits Allen Obando’

Allen Obando, de zeventienjarige spits van het Ecuadoriaanse Barcelona SC, staat op het lijstje bij diverse clubs uit Europa. Tegenover het digitale medium Primicas bevestigt Antonio Alvarez dat onder meer Ajax interesse toont in de tweevoudig international van Ecuador.

Alvarez is kandidaat voor het voorzitterschap bij Barcelona SC, de huidige nummer vijf op het hoogste niveau van Ecuador. Volgens de presidentskandidaat is Obando een gewild doelwit van clubs uit heel Europa.

Hoewel deze clubs zich nog niet officieel hebben gemeld in Estadio Monumental Banco Pichincha, wil Alvarez wel namen kwijt van een aantal geïnteresseerden. “Het gaat om teams als Ajax, Paris Saint-Germain, RB Salzburg en Torino. Hij is een trend in het Europese voetbal.”

Welke club het meest concreet is voor Obando, laat Alvarez vooralsnog niet vallen. “Men zal het snel te weten komen, nog vóór de verkiezingen.” Barcelona SC laat op 8 mei weten wie de nieuwe president van de club is.

In Ecuador staat Obando te boek als een groot talent. Mocht Ajax de 1, 87 m lange spits willen strikken, zullen de Amsterdammers de portemonnee moeten trekken. Obando ligt bij Barcelona SC namelijk nog tot medio 2026 vast. Transfermarkt taxeert zijn huidige marktwaarde op 1 miljoen euro.

De rechtsbenige Obando speelde pas 585 minuten in de hoofdmacht van Barcelona SC, verdeeld over 16 optredens. Daarin was de spits wel al goed voor twee doelpunten en twee assists. Daarmee speelde Obando zich in de kijker bij bondscoach Félix Bas.

In maart werd Obando voor het eerst opgeroepen voor het nationale elftal van Ecuador. De Ecuadoraan kreeg twee korte invalbeurten tijdens de oefeninterlands met Guatemala (2-0 winst) en Italië (2-0 nederlaag).

