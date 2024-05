Erik ten Hag deelt nieuwe sneer uit: ‘Jullie maken er maar krantenkoppen over’

Erik ten Hag heeft zich wederom niet ingehouden tijdens een persmoment van Manchester United. De 53-jarige manager uit Haaksbergen, die de laatste tijd vaker clasht met het Britse journaille, sprak zich ditmaal kraakhelder uit over alle transfergeruchten rondom the Red Devils. "Het is een lachertje!"

De laatste weken zingt het gerucht rond dat Manchester United aan de vooravond staat van een grote schoonmaak, daar de Engelse grootmacht spelers zou moeten verkopen om aan alle financiële regels van de Premier League te voldoen.

Ook Ten Hag heeft de artikelen gelezen, zo blijkt wanneer hij een vraag voor zijn kiezen krijgt. “Het is een lachertje!”, beet de Nederlander donderdag tijdens de persconferentie van zich af. “Elke transferperiode worden er tweehonderd spelers aan ons gelinkt, wat niet waar is.”

“Net als dat er iedere window wordt geroepen dat we iedereen moeten verkopen, wat ook niet waar is”, gaat Ten Hag verder. “Jullie maken er maar krantenkoppen over. Vind eerst een goede bron, zou ik zeggen.”

Ten Hag benadrukt wel dat Manchester United komende zomer goede zaken moet doen. “Het wordt mijn vijfde transferperiode hier. Twee eerdere waren prima en bij de twee andere hebben we wat gemist. We moeten de selectie weer gaan verbeteren, maar de basis is heel goed. We weten dat we nog niet het niveau halen dat verwacht wordt bij deze club, dus we hebben nog werk te verrichten.”

Grimmige sfeer

Het is de tweede keer in korte tijd dat Ten Hag zijn frustraties botviert op de Engelse pers. Na het bekerspektakel op Wembley tegen Coventry City (3-3, zege na strafschoppen) kreeg de manager de vraag of het ‘gênant’ was dat Manchester United een 0-3 voorsprong had weggegeven. Daar was Ten Hag niet van gediend.

“Of het gênant was? Nee, jullie reactie was gênant”, snauwde Ten Hag. “Topvoetbal draait om resultaten. We hebben de finale bereikt en dat hebben we verdiend. Niet alleen op basis van deze wedstrijd, maar ook op basis van de andere wedstrijden.”

Nog een seizoen

Ten Hag staat al maanden onder druk op Old Trafford. Manchester United is uitgeschakeld in de Champions League, staat zesde in Engeland en moet überhaupt hopen dat het zich nog kwalificeert voor de Europa League. De geluiden over een congé klinken steeds harder, maar het doorgaans betrouwbarewist donderdagochtend te melden dat Ten Hag voorlopig niet hoeft te vrezen voor zijn plek.

Nieuwe co-eigenaar INEOS, waar Sir Jim Ratcliffe aan het hoofd staat, erkent namelijk dat het vorige bestuur er een potje van heeft gemaakt. INEOS vindt dat Ten Hag niet in de ideale omstandigheden binnen is gekomen en dus werkt het bedrijf aan een toekomst met de Nederlander aan het roer.

De 54-jarige oefenmeester heeft nog een contract tot medio 2025, en lijkt dat dus nu uit te gaan dienen. Spijts het beroerde seizoen maakt Manchester United nog altijd kans op een hoofdprijs. Op 25 mei staat de club in de FA Cup-finale tegen stadgenoot Manchester City. Ten Hag zal niet hopen op een herhaling van vorig jaar. Ook toen stond hij in de FA Cup-finale tegenover Manchester City, en verloor Manchester United met 2-1.

