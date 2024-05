Frenkie de Jong zorgt voor uitvoerige discussies: ‘Gullit vindt het niet veel’

René van der Gijp en Ruud Gullit voeren regelmatig discussies over het spel van Frenkie de Jong, zo vertelt de analist in de podcast KieftJansenEgmondGijp. De twee voetbalvrienden, voormalig teamgenoten bij PSV en het Nederlands elftal, zijn het lang niet altijd eens over de toegevoegde waarde van de 26-jarige middenvelder van FC Barcelona en Oranje.

“Soms heb je van die spelers...”, steekt Van der Gijp van wal. “Ik heb met Gullit vaak een discussie over Frenkie de Jong: hij vindt het niet veel. Dan zegt hij: ‘Hij gaat hem halen, hij loopt er even mee en dan speelt hij hem af.’ Hij vindt het allemaal wat te makkelijk.” Van der Gijp noemt vervolgens een middenvelder die Gullit wel kan bekoren: Real Madrid-ster Jude Bellingham.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Gullit kijkt graag naar middenvelders die beslissen”, aldus Van der Gijp. Kuijt, eveneens te gast in de podcast, merkt op dat De Jong vaak dezelfde kritiek krijgt. “Het punt bij Frenkie is vaak dat hij te weinig assists geeft of goals scoort, die kritiek krijgt Bellingham bij Real Madrid niet.” Gijp vindt dat te makkelijk. “Dat heeft Busquets ook nooit gedaan hè? Al vind ik wel dat Busquets altijd heel dwingend aanwezig was. Echt heel dwingend aanwezig.”

Kuijt benoemt een ander verschil tussen Busquets en De Jong. “Uiteindelijk heeft Busquets alle prijzen gewonnen, waardoor hij die waardering ook krijgt. De Champions League, het WK en het EK.” Van der Gijp probeert te denken als Gullit. “Maar hij heeft wel in tien seizoenen vier doelpunten gemaakt.”

“Frenkie is niet de controleur die Busquets was, maar ook niet de Bellingham die in de zestien verschijnt en doelpunten maakt”, gaat Van der Gijp verder. “Dat is wat ze zeggen. Dan ben je eigenlijk van alles een beetje en hang je er gewoon tussen.”

Volgens Kuijt speelde Busquets defensiever dan De Jong. “Hij was echt controlerend en kwam soms zelfs vanuit de verdediging het middenveld in.” Kuijt verkondigt ook zijn eigen mening over De Jong. “Ik vind Frenkie fantastisch, maar er zijn heel wat mensen die net als Ruud wat meer kritiek hebben. Hopelijk verandert dat na het EK.”

“In zijn Ajax-periode vond ik Frenkie wel écht een dirigent”, gaat Kuijt verder. “Toen was hij écht heel goed en kreeg hij wel die waardering.” Van der Gijp haakt in. “Bij Barcelona heb ik hem een stuk op vijf wedstrijden zien spelen waarna ik echt dacht: dit is niet normaal.”

“Maar dat niveau gaat hij nooit in veertig van de zestig wedstrijden aantikken. Dat tikt hij maar een paar keer aan”, concludeert Van der Gijp. Kuijt zet een punt achter het gespreksonderwerp. “Misschien is dat precies waarom mensen nog niet helemaal overtuigd zijn.”

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!