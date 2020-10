PSV pakt uit met Mario Götze: ‘Ajax ligt hier niet wakker van’

PSV stuntte dinsdag vlak voor het verstrijken van de transferdeadline met het aantrekken van Mario Götze. De wereldkampioen van 2014 werd transfervrij vastgelegd door de Eindhovenaren en tekende voor twee seizoenen. De 28-jarige Götze treft met trainer Roger Schmidt een landgenoot en dat was een belangrijke factor. “Misschien onderschatten we hem een beetje in Nederland", vertelt Rik Elfrink, PSV-watcher van het Eindhovens Dagblad in gesprek met de NOS.

“In Duitsland is Schmidt een grote naam en dat wordt steeds duidelijker. Duitse spelers vinden het interessant om onder hem te spelen, omdat hij een bepaald soort voetbal speelt”, geeft Elfrink aan. NOS-verslaggever Joep Schreuder heeft met verbazing de handelingen van PSV gevolgd op de slotdag van de transfermarkt. “PSV legt zijn lot wel erg veel in handen van Schmidt. Maar dat moeten ze zelf weten, hij heeft zijn contacten. In alle opzichten wordt nu de Duitse kaart gespeeld. Alle ballen op Schmidt.”

Schreuder weet niet of ‘de Duitse wind’ een verkeerde keuze van PSV is. “Slagvaardigheid is altijd goed. Er staan gigantisch veel wedstrijden op het programma de komende drie weken. Het is goed als de concurrentiestrijd toeneemt. Bovendien toont dit ambitie.” PSV heeft sinds de komst van Schmidt al vijf spelers uit zijn vaderland of een Bundesliga-club gehaald: Philipp Max, Yvon Mvogo, Adrian Fein, Vincent Müller en nu dus Götze.

Elfrink was dinsdagavond een van de eerste journalisten die kon melden dat Götze tot medio 2022 bij PSV zou gaan tekenen. Hij omschrijft de Duitser als ‘een buitenkansje’ voor PSV. “Heel eerlijk: hij is natuurlijk wel een beetje op z'n retour, maar met 28 jaar nog niet aan het einde van zijn carrière. Misschien beleeft hij onder Schmidt wel een 'revival'. De Eredivisie is wel een competitie waarin hij kan excelleren.”

Schreuder vraagt zich af of hoe lang het zal duren voordat alles een team wordt. De commentator is van mening dat PSV na het Europa League-duel met Rosenborg BK (0-2) net een team leek te worden. Op de slotdag werden echter ook nog Marco van Ginkel (Chelsea) en Adrian Fein (Bayern München) gehuurd. “Nu moet alles weer in elkaar passen. Van Ginkel en Götze hebben weinig tot niets gespeeld. Ajax ligt hier niet wakker van. Die hebben Davy Klaassen gehaald en weten precies wat ze aan hem hebben."

Götze kwam in het afgelopen seizoen 21 keer in actie voor Borussia Dortmund. “Daarna heb ik mezelf fit gehouden, zodat ik in goede conditie aan een nieuw avontuur kan beginnen. Ik kijk er naar uit om weer in een groep te trainen en toe te werken naar de wedstrijden”, benadrukte de Duitser op de clubsite. "Er is deze zomer van alles op mijn pad gekomen, maar ik ben een gevoelsmens en ik kan de keuzes maken die ik wil. Ik ben toe aan een compleet andere uitdaging en die heb ik hier in Eindhoven gevonden."