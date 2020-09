Messi sloopt Barcelona en Bartomeu in eerste reactie: ‘Het is een ramp’

Lionel Messi heeft vanavond voor het eerst gereageerd op de transfersoap rondom zijn persoon. De Argentijnse vedette leek op weg naar de uitgang bij Barcelona, maar heeft bevestigd de club volgend seizoen trouw te blijven. Messi wil eigenlijk nog steeds vertrekken, maar is niet bereid om daarvoor een rechtszaak te voeren en staakt daarom zijn strijd. Dat betekent dat de 33-jarige aanvaller zijn laatste contractjaar gaat volmaken in Catalonië.

Vertrekwens

"Ik was niet gelukkig en ik wilde vertrekken. Het werd me niet toegestaan en ik zal bij de club blijven, om een juridische strijd te voorkomen. Het bestuur van de club, geleid door president Josep Maria Bartomeu, is een ramp", zegt Messi tegen Goal. "Toen ik mijn vrouw en kinderen vertelde dat ik weg wilde, was dat een enorm drama. De hele familie begon te huilen, mijn kinderen wilden Barcelona niet verlaten, en ze wilden ook niet van school veranderen. Maar ik keek naar het grote plaatje en ik wil meedoen op het hoogste niveau, titels winnen, meedoen in de Champions League. Je kunt winnen of verliezen, want het is een zware competitie, maar je moet wel meedoen om de prijzen", vervolgt Messi. "Strijd er tenminste voor en laat het team niet uit elkaar vallen zoals in Rome, Liverpool, Lissabon." Messi doelt daarmee op de verloren wedstrijden van Barcelona tegen AS Roma (3-0), Liverpool (4-0) en Bayern München (8-2), die in 2018, 2019 en 2020 uitschakeling in de Champions League betekenden. "Dat alles bracht me ertoe na te denken over mijn vertrek."

"Mateo (één van zijn zonen, red.) is nog jong, hij realiseert zich niet wat het betekent om ergens anders heen te gaan en daar een nieuw bestaan op te bouwen", vervolgt Messi. "Maar Thiago is ouder en hij vroeg me naar de situatie. Ik wilde niet dat hij iets zou weten over een vertrek. Hij huilde en zei me: laten we niet vertrekken. Ik herhaal: het was een lastige situatie. Het was een hele lastige beslissing."

Contractuele situatie

"Ik dacht en was er zeker van dat ik transfervrij mocht vertrekken, de president zei altijd dat ik aan het einde van het seizoen kon beslissen of ik bleef of niet", vervolgt Messi. "Nu klampen ze zich vast aan het feit dat ik het niet voor 10 juni heb gemeld, maar op die dag zaten we nog middenin het seizoen van LaLiga, als gevolg van deze vreselijke coronacrisis, die het seizoen heeft verlengd. Dat is de reden waarom ik doorga bij deze club. De president heeft gezegd dat ik alleen weg mag als een club mijn clausule van 700 miljoen euro betaalt, en dat is onmogelijk. Daarom blijf ik."

"Er was een andere optie: ik had een rechtszaak kunnen aanspannen. Maar ik zou nooit een rechtszaak beginnen tegen Barcelona, omdat het de club is waar ik van houd", gaat Messi verder. "Het is de club die me alles heeft gegeven. Het is de club van mijn leven, ik heb mijn leven hier gevormd. Barcelona heeft mij alles gegeven en ik heb de club alles gegeven. Het is nooit in mij opgekomen om Barcelona voor de rechter te slepen.”

"Ik houd van Barcelona en ik ga nergens een betere plek vinden dan hier. Maar ik heb nog steeds het recht om te beslissen. Ik was op zoek naar nieuwe doelen en uitdagingen. En ik zou de volgende dag kunnen terugkeren, want hier in Barcelona heb ik alles. Mijn zoon, mijn familie, ze zijn hier opgegroeid en komen hier vandaan. Er was niets mis mee om weg te willen. Ik had het nodig, de club had het nodig en het zou goed zijn voor iedereen. Mijn vrouw steunde me, met alle pijn die ze daarbij voelde van dien."

Ruzie met Bartomeu

"Ik heb de club, inclusief de president, verteld dat ik weg wilde. Ik heb dat al het hele jaar gezegd, omdat ik geloofde dat het tijd was om opzij te stappen", zegt Messi. "Ik was van mening dat de club meer jonge, nieuwe spelers nodig had en ik vond dat mijn tijd bij Barcelona erop zat. Ik vond dat jammer, omdat ik altijd heb gezegd hier mijn carrière af te willen sluiten. Het was een heel moeilijk jaar, ik heb veel moeten doorstaan tijdens trainingen, wedstrijden en in de kleedkamer. Alles werd heel erg lastig voor mij en er kwam een moment waarop ik begon na te denken over nieuwe ambities. Mijn beslissing kwam niet voort uit het resultaat in de Champions League tegen Bayern München. Nee, ik dacht hier al veel langer over na. Ik heb er met de president over gepraat, en hij heeft altijd gezegd dat ik aan het eind van het seizoen kon beslissen. Hij heeft zijn woord niet gehouden."

"Door het jaar heen heb ik de president verteld dat ik wilde vertrekken, dat de tijd was gekomen om nieuwe doelen te zoeken in mijn carrière. Hij zei me telkens: we zullen praten, maar niet nu. Hij gaf me geen idee wat hij nou echt bedoelde. Met het versturen van de burofax maakte ik officieel bekend dat ik weg wilde en gebruik wilde maken van de optie om te vertrekken. Ik wilde geen chaos creëren of ruzie maken met de club: ik wilde officieel maken dat ik mijn beslissing had genomen. Als ik de burofax niet had gestuurd, was er niets gebeurd, alsof we gewoon normaal doorgaan. De club verwijt me dat ik het niet voor 10 juni deed, maar ik herhaal: we zaten middenin het seizoen, het was niet het moment. Maar buiten dat nog: de president heeft me altijd gezegd: als het seizoen over is, beslis je of je blijft of vertrekt. Hij heeft nooit een datum genoemd. Ik wilde simpelweg duidelijk maken dat ik ging vertrekken, het was niet om een ruzie te starten", aldus Messi. "De waarheid is dat er bij deze club al heel lang geen beleid meer is, ze jongleren maar wat en dichten een paar gaten als die verschijnen. Zoals ik al eerder zei, heb ik altijd gedacht aan het welzijn van mijn gezin en de club."

De toekomst

"Ik ga door bij Barça en mijn houding zal niet veranderen, hoe graag ik ook wilde vertrekken. Ik zal mijn best doen. Ik wil altijd winnen, ik ben competitief en hou er niet van om iets te verliezen. Ik wil altijd het beste voor de club, voor het team en voor mezelf." Messi vindt dat het beleid van Barcelona ertoe heeft geleid dat de club al vijf jaar de Champions League niet wist te winnen. "Ik heb destijds gezegd dat we niet de versterkingen hebben gekregen om de Champions League te winnen." Messi weet niet hoe de samenwerking met Ronald Koeman, de nieuwe trainer van de club, zal verlopen. "Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Er is een nieuwe trainer met nieuwe ideeën. Dat is goed, maar we moeten kijken hoe het team reageert en of het ons de mogelijkheid geeft om op topniveau te concurreren. Wat ik wel kan zeggen is dat ik mijn best ga doen voor Barcelona."

Messi geeft toe dat de twijfels in de media over zijn toewijding aan Barcelona hem hebben geraakt. "Ik heb me niet alleen gevoeld, want de mensen dichtbij me stonden altijd aan mijn zijde. Dat is genoeg voor mij en dat geeft me kracht. Dingen die ik hoorde van journalisten, dat ik me niet genoeg in zou zetten voor Barça, hebben me wel geraakt en heb ik denk ik niet verdiend. Het heeft me veel geleerd over wie echt en wie nep is. Deze voetbalwereld is erg ingewikkeld en er zijn veel 'nepmensen'. Deze gebeurtenis heeft me laten inzien wie de 'nepmensen' zijn. Het deed me pijn toen mijn liefde voor deze club in twijfel werd getrokken. Het maakt niet uit of ik vertrek of blijf, mijn liefde voor Barça zal nooit veranderen."

"Bepaalde dingen die zijn gezegd en gepubliceerd, hebben me veel pijn gedaan, vooral de dingen die onwaar waren. Het heeft me ook pijn gedaan dat de mensen zeiden dat ik Barcelona voor de rechter wilde slepen voor eigen gewin. Zoiets zou ik nooit doen. Ik herhaal: ik wilde vertrekken en ik stond in mijn recht, want in mijn contract stond dat ik kon vertrekken. Het is niet zo van: ik vertrek en dat is het. Ik wilde weg en het deed me veel pijn. Ik wilde vertrekken omdat ik de laatste jaren van mijn carrière blij wilde doormaken. De laatste tijd heb ik geen geluk gevonden bij de club", zegt Messi.

"Ik stel altijd het belang van de club voorop. Ik heb Barcelona in het verleden heel vaak kunnen verlaten. Ik had ieder jaar de kans om te vertrekken en de kans om elders meer geld te verdienen", benadrukt Messi. "Ik heb altijd gezegd dat dit mijn huis is. Dat is wat ik voelde, en dat is wat ik voel. Het was moeilijk om te concluderen dat ik beter elders kon zijn. Ik had het gevoel dat ik een nieuwe uitdaging en nieuwe doelen nodig had."

"Zoals gewoonlijk ga ik nu mijn best doen voor de club”, blikt Messi vooruit naar de toekomst. "We zullen ons best doen om onze doelen te halen. Hopelijk kan ik de mensen die het zwaar hebben wat geven. Ik heb afgelopen seizoen zware momenten gekend, maar het is hypocriet om dat over jezelf te zeggen, als je het vergelijkt met de mensen die het tijdens de coronacrisis écht zwaar hebben gehad. Ik hoop dat we het coronavirus voor eens en altijd kunnen overwinnen en terug kunnen keren naar het normale leven", besluit Messi.