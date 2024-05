Messi wendt zich tot camera om frustratie over curieuze spelregel te uiten

Lionel Messi was in de nacht van zaterdag op zondag zichtbaar gefrustreerd. De Argentijnse spelmaker raakte kort voor rust van de uitwedstrijd tegen Montréal (2-3 overwinning) geblesseerd en zag vanaf de zijkant hoe Matías Rojas een vrije trap in de rechterbovenhoek knalde.

Messi (36) had behandeling nodig, maar kon wel gewoon doorspelen. De regels in de Major League Soccer schrijven echter voor dat behandelde spelers verplicht twee minuten moeten wachten voordat ze weer worden toegelaten op het veld.

Die regel valt klaarblijkelijk niet goed bij Messi. "Deze regels, niet goed", foeterde Messi terwijl hij zich omdraaide naar de camera. De Argentijnse vedette zag vervolgens hoe Rojas op een geweldige manier scoorde uit een vrije trap.

?????? Lionel Messi Expresses Frustration Towards the Camera Over MLS Rule Requiring Players to Wait Exactly 2 Minutes Before Re-entering the Pitch After Treatment. pic.twitter.com/eY6QCTZ9H2 — CentreGoals. (@centregoals) May 12, 2024

Het was het begin van de comeback van Inter Miami, dat dramatisch was begonnen aan de ontmoeting met Montréal. Bryce Duke en Jules-Anthony Vilsaint hadden de Canadese club namelijk aan een 2-0 voorsprong geholpen in het eerste halfuur.

Rojas scoorde een minuut voor rust, waardoor de bezoekers uit Miami weer hoop kregen. Het werd in blessuretijd van de vermakelijke eerste helft zelfs 2-2: Luis Suárez tikte van dichtbij zijn elfde doelpunt van het seizoen binnen.

Benjamin Cremaschi maakte de comeback compleet met de 2-3 na een uur spelen in Montréal. Inter Miami hield de krappe voorsprong vast en voegde drie belangrijke punten toe aan het totaal in de Eastern Conference.

Inter Miami voert de ranglijst aan met 27 punten uit 13 wedstrijden. Nummer twee FC Cincinnati volgt op vier punten. Messi en consorten vervolgen de competitie donderdag met een uitwedstrijd tegen het eveneens uit Florida afkomstige Orlando City.

