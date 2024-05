Eerste EK-deelnemer maakt selectie precies een maand voor de start bekend

De definitieve EK-selectie van Hongarije is bekend. Bondscoach Marco Rossi heeft zijn 26-koppige gezelschap dinsdagmiddag, precies een maand voor de start van het prestigieuze eindtoernooi in Duitsland, wereldkundig gemaakt. Voormalig AZ’er Milos Kerkez is een van de blikvangers in de Hongaarse selectie.

Hongarije is tijdens het EK ingedeeld in Groep A, waarin de selectie van Rossi het opneemt tegen gastland Duitsland, Schotland en Zwitserland. Laatstgenoemde is de eerste tegenstander van de Hongaren op zaterdag 15 juni.

Here is Hungary’s squad for the Euro 2024 tournament. Initial thoughts….Surprised that Balázs Tóth, Palkó Dárdai and Zalán Vancsa did not make the list. pic.twitter.com/vEtZM9rlj6 — Hungarian Football ???? (@HungarianFooty) May 14, 2024

Onder de lat kan Rossi een beroep doen op RB Leipzig-doelman Péter Gulácsi. De 34-jarige sluitpost moest een groot deel van de kwalificatie aan zich voorbij laten gaan wegens een gescheurde kruisband, maar is in Duitsland weer van de partij.

In de achterste linie is Willi Orbán de bekendste naam. De 31-jarige centrale verdediger, die net als Gulácsi onder contract staat bij RB Leipzig, maakt zich op voor zijn tweede Europees kampioenschap met Hongarije.

AFC Bournemouth-linksback Kerkez wordt door Rossi voornamelijk ingezet als linkermiddenvelder. De veertienvoudig international van Hongarije, die de Eredivisie verruilde voor de Premier League, lijkt zeker van een basisplek op het EK.

Dominik Szoboszlai, middenvelder van Liverpool, is de grote ster in de Hongaarse selectie. De veertigvoudig international is ondanks zijn leeftijd (23) al bijna twee jaar aanvoerder van de nummer 26 van de FIFA-werelranglijst.

