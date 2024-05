‘Manchester United spot opvolger van Erik ten Hag in de Premier League’

Manchester United heeft nog altijd geen beslissing genomen over de sportieve toekomst van Erik ten Hag, zo meldt The Telegraph. De Nederlandse manager staat zwaar onder druk door tegenvallende resultaten. Mochten the Red Devils besluiten om Ten Hag te ontslaan, dan zien zij volgens het landelijke dagblad in Thomas Frank een potentiële opvolger.

De vijftigjarige Frank is sinds 2018 manager van Brentford en leidde the Bees in 2021 voor het eerst in de clubgeschiedenis naar de Premier League. De Deense oefenmeester is momenteel bezig aan zijn derde seizoen op het hoogste niveau van Engeland.

Het afgelopen seizoen eindigde Frank nog op een zeer knappe negende plaats in de Premier League. Momenteel staat Brentford zestiende.

Met zijn werk bij Brentford heeft Frank naar verluidt indruk gemaakt op de clubleiding van Manchester United. The Telegraph benadrukt dat hij al een bestaande relatie heeft met INEOS, de mede-eigenaar van the Mancunians.

Frank zou voor de investering van het bedrijf in Manchester United al gesprekken hebben gevoerd met Sir Dave, Brailsford, die bij INEOS directeur Sport is.

Dat Ten Hag vroegtijdig vertrekt op Old Trafford is nog niet zeker, maar door de nederlaag tegen Arsenal (0-1) van afgelopen zondag is de druk alsmaar toegenomen.

Manchester United staat inmiddels op een teleurstellende achtste plaats in de Premier League. Ten Hag maakt desondanks nog altijd kans op winst van de FA Cup. Op 25 mei staat de finale tegen stadgenoot Manchester City op het programma.

