‘Entourage van Ajax-target was afgelopen weekend in de Johan Cruijff ArenA’

De vertegenwoordigers van Jorthy Mokio waren afgelopen weekend aanwezig bij het Eredivisie-duel tussen Ajax en Almere City (3-0), zo schrijft de Belgische journalist Sacha Tavolieri dinsdagmiddag op X. Het piepjonge Belgische toptalent van KAA Gent geniet al enige tijd belangstelling van zowel Ajax als PSV.

Tavolieri brengt via een X een update over de huidige situatie rondom de zestienjarige centrumverdediger van Gent. “De entourage van Jorthy Mokio is dit weekend naar de wedstrijd van Ajax geweest, dus zijn toekomst bij Gent blijft onduidelijk, al zijn de gesprekken over een contractverlenging nog gaande.”

???? Jorthy Mokio’s entourage went to Ajax Amsterdam game this week-end so his future at #KAAGent remains unclear even if talks are still ongoing for a renewal... #JPL #mercato https://t.co/SdV1nfWWG6 pic.twitter.com/ljl9HePhSt — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 14, 2024

Mokio vierde eind februari zijn zestiende verjaardag en debuteerde een maand later in de hoofdmacht van Gent. Inmiddels staat de teller op 61 officiële speelminuten, verdeeld over drie officiële optredens. Mokio maakt sinds hij speelgerechtigd is vast deel uit van het eerste elftal van Gent, dat afstevent op Conference League-voetbal.

De Buffalo's doet er alles aan om Mokio langer te behouden, maar het talent weigert voorlopig om bij te tekenen. Om die reden kan de Belgische jeugdinternational komende zomer gratis vertrekken. Wel meldde Tavolieri eerder al dat Mokio inzet op een ‘stevig salaris’. Indien Mokio kiest voor een vertrek bij Gent, kan de Belgische club nog wel rekenen op een lage opleidingsvergoeding.

Ajax en PSV krijgen concurrentie van meerdere buitenlandse clubs, waaronder AS Monaco en RB Leipzig. Eerder meldden Borussia Dortmund en LOSC Lille zich al. Volgens Belgische media zit ‘half Europa’ achter de handtekening van Mokio aan.

Mokio wordt omschreven als het grootste talent van Gent. Voor zijn leeftijd zou Mokio behoorlijk volwassen zijn, terwijl hij verder uitblinkt in de duels en in balbezit iets extra’s kan toevoegen. De jonge mandekker is 1 meter 82 groot en kan zowel links als rechts in het centrum uit de voeten.

