‘Arteta wil twee knopen doorhakken en komt uit bij Depay’

Memphis Depay staat mogelijk voor een terugkeer naar de Premier League. De aanvoerder van Olympique Lyon staat volgens Le10Sport in de nadrukkelijke belangstelling van Arsenal. Alexandre Lacazette en Pierre-Emerick Aubameyang worden in verband gebracht met een vertrek bij the Gunners en manager Mikel Arteta zou daarom zijn pijlen richten op Depay.

Lacazette staat tot medio 2022 onder contract bij Arsenal en wordt in de Engelse media gelinkt aan een vertrek, terwijl de club hoe dan ook actie moet ondernemen omtrent Aubameyang. Het contract van de Gabonees loopt volgend jaar af, waardoor Arsenal twee opties heeft deze zomer: verkopen of verlengen. Wanneer Aubameyang in Londen blijft zonder zijn contract te verlengen, kan hij over een jaar transfervrij vertrekken. Hij is reeds gelinkt aan Paris Saint-Germain, Barcelona en Internazionale.

Met oog op het vertrek van minimaal een van deze spelers is Depay in beeld gekomen bij Arsenal. Volgens Le10Sport past de ex-aanvaller van Manchester United perfect in het profiel van de club. Arteta zou Depay hoog hebben zitten vanwege zijn kwaliteiten en persoonlijkheid. De Franse krant wijst naar de contractsituatie van de ex-PSV’er bij Lyon. Depay staat nog tot medio 2021 onder contract in Frankrijk en verkeert daardoor in dezelfde situatie als Aubameyang.

Volgens de krant is Depay op zoek naar een nieuwe uitdaging. Van een eventuele overstap naar Arsenal is nog geen sprake, daar er nog geen actie is onderomen. De clubleiding van de Premier League-club wil eerst bekijken hoe de nabije toekomst van Lacazette en Aubameyang eruitziet. Mocht een van hen vertrekken uit het Emirates Stadium, dan zal de club aankloppen voor Depay.