Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz kiest opnieuw tussen Tillman en Lozano

PSV kan het kampioenschap zondagmiddag officieel binnenslepen. De Eindhovenaren hebben aan een punt tegen Sparta Rotterdam genoeg om hun 25ste landstitel te kunnen vieren. Trainer Peter Bosz kan niet beschikken over Noa Lang, Isaac Babadi en Sergiño Dest, maar heeft verder iedereen tot zijn beschikking. Vooraf is er met name onzekerheid over de linksbuitenpositie. Kiest Bosz andermaal voor Malik Tillman, of toch voor Hirving Lozano? De wedstrijd begint om 12:15 uur en is te zien op ESPN 1.

Dat er dit seizoen geen maat staat op PSV, bewees de ploeg van Bosz vorige week in Heerenveen. Na een absolute galavoorstelling stond er na afloop 0-8 op het scorebord in het Abe Lenstra Stadion. Dat had al genoeg kunnen zijn om de titel officieel te winnen, maar daarvoor had Feyenoord later op de dag niet mogen winnen van Go Ahead Eagles. Dat gebeurde wel: 1-3.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Met negen punten voorsprong op Feyenoord en drie wedstrijden te gaan is het niet meer de vraag óf, maar wanneer PSV kampioen wordt. De kans is groot dat dat zondag gaat gebeuren tegen Sparta. Het ligt voor de hand dat Bosz geen wijzigingen zal doorvoeren ten opzichte van de masterclass in Heerenveen.

Walter Benítez staat in dat geval op doel. De Argentijn ziet de gebruikelijke vier verdedigers voor zich staan: Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Mauro Júnior. Laatstgenoemde krijgt andermaal de voorkeur boven Patrick van Aanholt, die zijn invalbeurt in Heerenveen bekroonde met de fraaie 0-8.

Het middenveld bestaat uit Joey Veerman, Jerdy Schouten en nummer 10 Guus Til. Spits Luuk de Jong wordt geflankeerd door Johan Bakayoko (rechts) en Tillman (links). De basisplaats van de Amerikaan gaat opnieuw ten koste van Lozano, die na dit seizoen naar de MLS lijkt te vertrekken. Bakayoko werd na een andermaal sterke maand verkozen tot Johan Cruijff Talent van de Maand april. Het was alweer de vierde keer in totaal en derde keer dit seizoen dat de Belg die prijs won.

Bosz kan al een tijdje niet beschikken over Lang, die deelname aan het EK langzaam maar zeker uit het hoofd lijkt te moeten zetten. "Met Noa gaat het goed, maar hij traint nog niet met de groep", liet Bosz weten. "Of hij dit seizoen nog voor ons in actie kan komen, is nog niet zeker. We zullen dat moeten afwachten." Babadi is weer begonnen met looptrainingen, terwijl Dest dit kalenderjaar niet meer in actie komt.

Sparta Rotterdam

Bij Sparta moet trainer Jeroen Rijsdijk het stellen zonder Arno Verschueren. De aanvallende middenvelder raakte medio april geblesseerd aan zijn knie en komt dit seizoen vermoedelijk niet meer in actie. Ook Joshua Kitolano en Django Warmerdam misten de voorbereiding op het duel met PSV.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Mauro Júnior; Schouten, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Tillman.

Vermoedelijke opstelling Sparta Rotterdam: Olij; Bakari, Vriends, Eerdhuijzen, Van der Kust; Metinho, De Guzmán; Mito, Clement, Saito; Lauritsen.

Bekijk PSV - Sparta Rotterdam live op ESPN via Ziggo!

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste PSV-nieuws? Word nu lid van het PSV Zone WhatsApp-kanaal!

PSV - Sparta Rotterdam: Winst PSV Gelijkspel Winst Sparta Rotterdam Stem PSV - Sparta Rotterdam: Winst PSV 91% Gelijkspel 1% Winst Sparta Rotterdam 8% Totaal aantal stemmen: 78 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties