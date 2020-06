Derksen wil niet meer aan tafel met Genee in Veronica Inside

Johan Derksen wil niet meer in de setting van Veronica Inside aan tafel zitten met Wilfred Genee, stelt de analist tegenover het ANP. Genee heeft het programma volgens Derksen opgeblazen en het format verknald. René van der Gijp schaart zich achter Derksen, die in opspraak kwam over een vermeende racistische grap over rapper Akwasi.

"Van der Gijp en ik zouden volledig ongeloofwaardig zijn als we met Wilfred dit programma op deze manier blijven maken. We hebben dit principiële besluit genomen", aldus de analist. Het steekt Derksen vooral dat de presentator in de thema-uitzending over racisme afgelopen maandag hem liet vallen. Ook Van der Gijp was zeer kritisch op Genee; de analist beschuldigde zijn collega van 'NSB-methodes'.

“Als Wilfred mij een foto toont van Akwasi dan weet hij dat ik daar op reageer en dat vindt hij dan uitstekend", vervolgt Derksen. "Later, in dat debat, neemt hij het me kwalijk dat ik dat heb gezegd. Dat is hypocriet, met zo iemand kan ik niet meer om de tafel zitten. Dan ben ik ongeloofwaardig. Het is het duurste principiële besluit dat ik ooit heb genomen, want ik gooi 600.000 euro weg."

Woensdagavond kwam het tot een gesprek tussen de drie heren, maar Derksen herhaalt dat ze niets zijn opgeschoten. "We hebben onze grieven neergelegd, ook Wilfred. Het liep behoorlijk uit de hand, de emoties liepen hoog op, dus toen is er gezegd: laten we het even laten bezinken en over een paar weken nog een keer het gesprek aangaan. Ik zal niet zeggen dat Van der Gijp en ik nooit meer kunnen samenwerken met Wilfred, maar in de setting van Veronica Inside kan dat niet meer."