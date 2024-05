Perez turft bij AZ - Twente het aantal spelers dat meekan bij Feyenoord of PSV

Kenneth Perez is behoorlijk geschrokken van het niveau van de wedstrijd AZ - FC Twente (2-1). De analist van ESPN had hoge verwachtingen van het duel tussen de nummers drie en vier van de Eredivisie, maar kwam bedrogen uit.

AZ greep zondagmiddag in eigen huis de laatste strohalm voor plek drie. Twente begon uitstekend met een doelpunt van Sem Steijn, maar zag de wedstrijd na rust gekanteld worden door de Alkmaarders. Ruben van Bommel en Vangelis Pavlidis maakten de doelpunten voor AZ.

"De intensiteit en felheid waarmee gespeeld werd vond ik goed", zegt Perez in Dit was het Weekend. "Maar ik zat ook te denken: dit is de nummer drie tegen de nummer vier... Wie van deze spelers zou de nummer één of twee van de competitie kunnen versterken?" PSV en Feyenoord staan dit seizoen een straatlengte voor op de concurrentie.

Perez beantwoordt zijn eigen vraag. "Niet één speler", aldus de Deen. "Ook niet Pavlidis?", vraagt presentator Milan van Dongen. "Nee."

Pavlidis is met 28 goals de topscorer van de Eredivisie. De Griek heeft één goal meer dan Luuk de Jong en vijf meer dan Santiago Gimenez. "Pavlidis werkt hard en maakt veel goals, maar hij is niet beter dan De Jong, en waarschijnlijk ook niet beter dan Gimenez", vindt Perez.

"Sven Mijnans vind ik toch echt een lekkere speler, maar het is ook allemaal een beetje vrijblijvend. Ik zag niet iemand waarvan ik denk: die kan zomaar PSV of Feyenoord beter maken. Dat is toch wel jammer. Het was veel rennen als een kip zonder kop."

Indien AZ zijn laatste twee duels wint, mag Twente geen punt meer verspelen om de derde plek te behouden. "Gelukkig is het nog spannend geworden, zoveel spanning hebben we niet meer de komende weken in de Eredivisie", zegt Perez.

