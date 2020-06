Ruzie tussen Genee, Derksen en Van der Gijp nog erger geworden

Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp zijn zeker niet nader tot elkaar gekomen na een gesprek woensdagavond, zo geven de twee analisten aan in gesprek met PowNed. Derksen en Van der Gijp zijn nog altijd woest over de wijze waarop de presentator handelde tijdens de thema-uitzending over racisme afgelopen maandag. Volgens Derksen ligt het trio zelfs verder uit elkaar na het gesprek dat na afloop van een gezamenlijke uitzending voor voor de businessclub van FC Twente werd gehouden.

Waar Genee de ruzie niet in de media wil bespreken, praten Derksen en Van der Gijp vrijuit tegenover verslaggever Dennis Schouten. "Of er iets is opgelost. Nee", antwoordt laatstgenoemde oud-voetballer. "We moeten dit even een paar weken laten rusten en dan kijken of we er nog instaan zoals we er nu instaan. Maar hetzelfde als nu, dat wordt het nooit weer. Nee, er is eigenlijk niets veranderd", zegt Van der Gijp over de toekomst van Veronica Inside.

Ook Derksen zegt dat er niets veranderd is na het gesprek. "We hebben een goed gesprek gehad, we hebben elkaar op een Hollandse manier de waarheid gezegd." Schouten vraagt of ze dichter tot elkaar zijn gekomen. "Totaal niet", antwoordt Derksen. "Nog verder uit elkaar?", komt Schouten met een vervolgvraag. "Ja", is Derksen gedecideerd. "Zoals de situatie nu is, denk ik niet dat het goedkomt."

De uitzending van maandag, de laatste van het seizoen, is komen te vervallen vanwege het conflict. "We hebben afgesproken, omdat de emotie nu overheerst, over veertien dagen nog een keer te gaan zitten. Want het bruist nog, hè. We zijn pislink. Dan ga je ook dingen zeggen waar je later spijt van hebt. Elkaar goed de waarheid zeggen kan heel hard zijn", aldus Derksen.