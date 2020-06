Depay reageert op politieagent: ‘Je bent gewoon een jaloers mannetje’

Memphis Depay is zondag betrokken geweest bij een kleine aanvaring met de politie van Rotterdam, zo wordt duidelijk uit beelden van RTL Boulevard. De aanvaller van Olympique Lyon werd staande gehouden tijdens een routinecontrole in het centrum van de Maasstad en had daar woorden met een politieagent.

Op de beelden is te zien dat een politieagent naar Depays Mercedes toeloopt. “Er komt er eentje aan. Hij heeft een beetje een grote bek”, is te horen uit de mond van de agent. “Schiet op man, rij eens door”, voegt de agent toe.

Als Depay reageert dat hij ‘rustig moet doen’, vervolgt de agent: “Jij moet rustig doen. Je moet gewoon luisteren.” Depay richt zich daarop tot de camera van het televisieprogramma: “Jullie zien het, hè? Ik word tien keer per dag aangehouden. Je bent gewoon een jaloers mannetje”, zegt hij voordat hij wegrijdt.

RTL Boulevard laat weten dat het, ondanks verschillende pogingen, niet gelukt is om Depay te benaderen voor een reactie. De politie van Rotterdam reageert dat Depay uiteindelijk niet is aangehouden, ‘maar dat het waarschijnlijk om een standaardcontrole ging’.