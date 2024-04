Driessen bezorgd om Oranje-international: ‘Niveau is goed, maar geen meerwaarde’

Valentijn Driessen maakt zich richting het EK van komende zomer grote zorgen om het Nederlands elftal, zo laat hij weten in de podcast Kick-off. De chef voetbal van De Telegraaf vindt dat er bij Oranje, in tegenstelling tot landen als Engeland en Frankrijk, geen spelers rondlopen die van meerwaarde zijn op het allerhoogste niveau.

“Alle Oranje-internationals blinken niet echt uit bij hun clubs”, begint Driessen zijn betoog. “Memphis Depay is geblesseerd, Frenkie de Jong komt terug van een blessure, maar die zagen we niet tegen Paris Saint-Germain, Virgil van Dijk is nogal wisselvallig, de beste keeper (Justin Bijlow, red.) heeft nu al acht of negen weken niet gespeeld. Dat belooft weinig goeds.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De Jong verloor deze week met FC Barcelona met 1-4 van PSG en werd dus uitgeschakeld in de Champions League. Van Dijk won met Liverpool in de Europa League wel met 0-1 van Atalanta, maar dat was niet genoeg om de 0-3 van vorige week weg te poetsen. Jeremie Frimpong stootte met Bayer Leverkusen wel door naar de halve finale van de Europa League, maar krijgt ook de nodige kritiek van Driessen.

“Volgens iedereen is hij de beste speler van Leverkusen, maar hij staat wel heel vaak niet in de basis”, ziet Driessen. “Dat zal ook te maken hebben met het systeem dat ze af en toe spelen.” Frimpong was donderdag als invaller belangrijk met de gelijkmaker tegen West Ham United, waardoor Leverkusen de ongeslagen reeks van dit seizoen voortzette.

Ook Teun Koopmeiners, die op het veld stond namens Atalanta tegen Liverpool, kan niet rekenen op veel complimenten van de journalist. “Teun Koopmeiners zag je wel”, vervolgt Driessen. “Het niveau van Teun Koopmeiners is goed, maar is geen meerwaarde voor het Nederlands elftal.”

“Daar zoek je natuurlijk naar, spelers die een meerwaarde kunnen vertegenwoordigen op het allerhoogste niveau. Die hebben we gewoon niet lopen”, aldus Driessen, die zich grote zorgen maakt om het niveau van het Nederlands elftal richting het EK van komende zomer in Duitsland.

“Bij de concurrentie is het allemaal een stuk beter geregeld. Bij Paris Saint-Germain zie je gewoon de voorhoede van Frankrijk. Die staan gewoon in de halve finale van de Champions League. Engeland heeft nog een aantal hele goede aanvallers, maar Cody Gakpo zagen we niet tegen Atalanta.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties