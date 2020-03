Derksen haalt vernietigend uit: ‘Ik vind hem echt een engerd eerste klas’

Johan Derksen heeft geen goed woord over voor Quincy Promes en Daishawn Redan. De aanvallers van respectievelijk Ajax en FC Groningen raakten zondag in opspraak nadat er via social media een video was verschenen waarin te zien was hoe zij met een aantal vrienden op een pleintje aan het voetballen waren. Derksen hecht geen enkele waarde aan de excuses die beide spelers inmiddels hebben gemaakt.

De beelden van Promes en Redan leidden tot behoorlijk wat kritiek, daar iedereen door de uitbraak van het coronavirus wordt aangeraden om zoveel mogelijk binnen te blijven en niet in groepsverband samen te komen. "Uit die actie sprak: wij zijn voetballers, wij zijn sterren, wij hebben heel veel geld, wij hebben schijt aan de hele wereld en wij doen gewoon wat wij willen. En krijgen jullie allemaal maar de tering, of krijgen jullie allemaal maar corona", zo zegt Derksen maandagavond in niet mis te verstane woorden bij Veronica Inside.

De ervaren analist is teleurgesteld omdat onder meer minister-president Mark Rutte en verder nagenoeg 'iedereen die in een talkshow gezeten heeft' erop hebben gehamerd dat het belangrijk is om tijdens de coronacrisis de richtlijnen van het RIVM en de overheid op te volgen. "En in het eerste weekend dat Nederland echt goed geluisterd heeft en zich aan de afspraken gehouden heeft, komen deze twee heren met zo’n filmpje. Zij zijn de helden van de opgroeiende jeugd, dus de jeugd denkt dat zij dit dan ook mogen. Ik vind die Promes echt een engerd eerste klas", briest Derksen.

Collega-analist René van der Gijp kan zich goed vinden in de woorden van Derksen. "Ik heb ook een beetje het idee dat het te maken heeft met een soort dommigheid", zegt de oud-buitenspeler. Presentator Wilfred Genee merkt op dat zowel Promes als Redan zich inmiddels heeft geëxcuseerd, maar daar heeft Derksen absoluut geen boodschap aan. "Wat is dat nou voor onzin? Dat komt niet uit henzelf. Die clubs schamen zich dood en hebben natuurlijk contact opgenomen. Dan krijg je van die zinloze excuses. Maar het zegt alles over de mentaliteit van dat soort kornuiten."