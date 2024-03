Hier zit Quincy Promes opgesloten terwijl hij wacht op uitlevering

De Telegraaf heeft achterhaald waar Quincy Promes momenteel gedetineerd zit in Dubai. De vijftigvoudig Oranje-international wordt op het hoofdbureau van de politie vastgehouden, vlakbij het vliegveld. Dat heeft een receptionist aan het dagblad bevestigd.

Daarmee lijkt Promes nog enigszins goed weg te komen. Veel uitgeleverden belanden in de gevreesde Al Aweer-gevangenis, die een speciale afdeling heeft voor dergelijke gedetineerden. Er werd al meermaals verslag gedaan van 'inhumane omstandigheden' in de Al Aweer-gevangenis. Zo zouden mensen toegang tot medische zorg ontzegd worden vanwege hun ras.

Ook vochten de gevangenen om ruimte, vertelde voormalig gedetineerde Dinchi Lar aan ITV News. "Je slaapt letterlijk bovenop een persoon, er is niet zoiets als persoonlijke leefruimte." De Britse Billy Hood, die een straf van tien jaar uitzit vanwege het bezit van wietolie, zei in een belletje aan zijn familie 'na zeven dagen nog geen matras te hebben gekregen'.

Het detentiecentrum waar Promes momenteel zijn straf afwacht. (Bron: @UniteArabEmirates op YouTube)

Humans Rights Watch luidde al de noodklok over detentiecentra in Dubai, maar Promes lijkt de dans enigszins te ontspringen. De aanvaller heeft namelijk geen zwaar misdrijf in het emiraat zelf begaan.

Promes wordt 'slechts' op verzoek van Nederland vastgehouden, waar hij veroordeeld is voor cocaïnehandel en het neersteken van zijn neef. Daarvoor moet hij een gevangenisstraf van zevenenhalf jaar uitzitten in zijn geboorteland.

Sinds woensdagavond wacht Promes in gevangenschap op het besluit over zijn uitlevering. Daarvoor had hij 'gewoon' huisarrest in Dubai. Dat kwam vanwege zijn betrokkenheid bij een auto-ongeluk, waarbij hij zou zijn doorgereden na een crash. Daarom werd Promes eind februari bij de grenscontrole tegengehouden toen hij op het vliegtuig terug naar Rusland wilde stappen na een trainingskamp met Spartak Moskou.

Promes kan nog wel bezwaar maken tegen eventuele uitlevering. Dan zal een proces van 'weken of maanden' volgen, vertelde misdaadverslaggever John van den Heuvel onlangs al in een video-item. "Het ligt er gewoon aan hoe Promes er zelf in staat. Als hij zich niet verzet tegen uitlevering, dan kan het snel gaan", aldus Van den Heuvel.

