‘Het is het eerlijkst als Ajax en AZ tegen elkaar spelen in een lege Kuip’

De Eredivisie ligt vanwege de uitbraak van het coronavirus al enige tijd stil en duidelijkheid over wat er met het restant van het seizoen moet gebeuren lijkt voorlopig uit te blijven. De KNVB heeft momenteel drie scenario’s in het hoofd, waaronder een deel van het seizoen uitspelen zonder publiek of helemaal een streep zetten door de huidige voetbaljaargang. Theo Janssen draagt maandag in gesprek met VTBL nog een volgende optie aan.

“We moeten maar eens een knoop doorhakken. Ik denk dat het het eerlijkste is als je ergens in juli één titelwedstrijd laat spelen. Tussen Ajax en AZ, ja. In een lege Kuip ofzo. De winnaar mag zich kampioen noemen”, stelt hij. “Als het gelijk wordt? Dan gaan we verlengen. Strafschoppen erbij, de hele mikmak. We kunnen er zelfs een experiment van maken, door in de verlenging elke vijf minuten er een speler af te halen, haha.”

Ajax gaat momenteel nog aan kop vanwege een beter doelsaldo, terwijl AZ een beter onderling resultaat met de Amsterdammers kan overleggen. Janssen denkt dat het niet mogelijk is om een oplossing aan te dragen die alle partijen tevreden zal stellen: “Het zal nooit goed zijn, je zult nooit iedereen tevreden krijgen. Je kunt ook 'steen-papier-schaar' doen en de winnaar daarvan uitroepen tot kampioen...”

De voormalige middenvelder noemt zijn voorstel om één wedstrijd om het kampioenschap te spelen en ook de bekerfinale tussen Feyenoord en FC Utrecht te laten spelen de meest ‘eerlijke’ oplossing. Een soortgelijk scenario als nu in Engeland wordt geopperd, waarbij het restant van het seizoen als een soort toernooi wordt afgewerkt in een paar speelsteden, kan hem overigens ook wel bekoren: “Ik zou zoiets wel serieus toejuichen, want dan hebben we zo'n beetje elke dag een wedstrijd. Wordt dat ons EK! Hoe eerder het voetbal terugkeert op tv, hoe beter.”