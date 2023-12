Twee Feyenoorders oogsten lof: ‘Hij zou zeker passen bij Real Madrid’

Theo Janssen denkt dat Quilindschy Hartman wel zou passen bij Real Madrid. Dat zei de oud-middenvelder woensdagavond voorafgaand aan Celtic - Feyenoord (2-1) desgevraagd bij RTL 7. Janssen is lovend over de 22-jarige linksback, terwijl Giovanni van Bronckhorst ook onder de indruk is van Quinten Timber.

“Of Hartman bij zijn droomclub Real Madrid zou passen? Hij zou daar wel passen, zeker als je kijkt naar de types die daar gespeeld hebben in het verleden”, steekt Janssen van wal. “Hartman is een aanvallende back, goed in de duels en wil heel graag naar voren. Ik vind dit wel een speler die extra kwaliteiten heeft.”

“Het is natuurlijk altijd maar de vraag of zo’n club bij jou uitkomt. Real Madrid kan iedereen kiezen, maar ik denk dat hij er zeker zou passen”, is de oud-Ajacied en -FC Twente-speler lovend.

Van Bronckhorst, eveneens te gast bij de analyse van het Champions League-duel, is ook lovend over Hartman. “Ik vind hem verdedigend ook sterk, want soms zie je spelers die aanvallend sterk zijn en verdedigend wat minder, maar hij is redelijk fel en zit kort op zijn man. Aanvallend maakt hij ook het verschil.”

De ex-trainer van Feyenoord en Rangers is ook onder de indruk van Timber, die dit seizoen vrijwel wekelijks uitblinkt bij de Rotterdammers. “Hij heeft vorig jaar een goed seizoen gehad, maar ik vind hem dit jaar echt héél goed.”

“Hij weet precies wanneer hij aan de bal moet komen, dus hij heeft echt gevoel voor ruimte. Timber is geduldig en blijft in zijn positie”, vervolgt Gio. “De laatste weken maakt hij ook gewoon hele belangrijke doelpunten.”

De oud-linksback ziet dat Timber ‘heel bepalend’ wordt met zijn doelpunten en assists. “Ik vind dat zijn ontwikkeling echt geweldig gaat. Als hij dat door kan zetten zie ik een stap die zijn broer (Jurriën Timber, red.) heeft gemaakt wel voor me”, doelt Van Bronckhorst op de transfer van de mandekker naar Arsenal.

