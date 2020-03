Valentijn Driessen ziet ‘thuisfluiter’ bij Ajax - AZ: ‘Zelfs Ziyech vond dat’

Nicolás Tagliafico kwam zondag in de slotfase van het thuisduel van Ajax met AZ (0-2) op de achterlijn in een duel terecht met Jonas Svensson. De linksback sprong over zijn tegenstander heen, maar landde daarna vol op het bovenbeen van Svensson. Arne Slot vond dat scheidsrechter Serdar Gözübüyük een rode kaart had kunnen trekken voor Tagliafico en Valentijn Driessen is het roerend eens met de trainer van AZ.

In de optiek van de chef voetbal van De Telegraaf had de VAR Gözübüyük beter moeten adviseren. "Dan geeft Clay Ruperti (de VAR bij Ajax - AZ, red.) niet thuis", luidt het duidelijke oordeel van de voetbaljournalist. "Dan blijkt dat hij niet het gewicht en de autoriteit heeft om Gözübüyük voor de tweede keer naar de kant te roepen en te zeggen: ‘Hier moeten we paal en perk aan stellen, want het lijkt nergens op’. Tagliafico deelde eerder al een elleboogstoot uit."

In de optiek van Driessen waren de frustraties bij Ajax duidelijk zichtbaar tegen AZ. "Dat resulteerde in dit soort gedrag. Dat is niet goed te praten en daar hoor je gewoon een rode kaart voor te krijgen. Het is een vorm van rechtsongelijkheid." Driessen richt zijn pijlen vervolgens op Gözübüyük. "Hij floot nadrukkelijk in het voordeel van Ajax. Ze mochten meer dan AZ, laat ik het zo zeggen. Hij gaf wel heel snel gele kaarten aan mensen van AZ. Zelfs Hakim Ziyech vond dat Arne Slot onterecht een gele kaart kreeg." Slot ontving de kaart na zijn kritiek op de arbritage omtrent het afgekeurde doelpunt van Oussama Idrissi. In de aanloop naar de treffer maakte Myron Boadu hands, waardoor Gözübüyük op aanraden van de VAR ingreep.

Slot sprak kort na het duel met Ajax al zijn verbazing uit over het uitblijven van een rode kaart voor Tagliafico. "Ik zag de beelden net in de kleedkamer, daar was ik wel verbaasd over", liet de winnende oefenmeester weten tegenover FOX Sports. De overwinning van AZ in de Johan Cruijff ArenA deed niets af aan de mening van Slot over de vermeende overtreding van Tagliafico. "In De Kuip maakte Steven Berghuis een overtreding die hem drie duels schorsing op kan leveren. Een week later maakte hij de winnende tegen voor Feyenoord tegen FC Twente."